Wie had dat gedacht! Nadat McLaren als de gedoodverfde favoriet werd bestempeld voor de GP van China, was het Lewis Hamilton die vrijdag de sprintpole veroverde. Na een ‘rampzalig’ weekend in Melbourne is de zevenvoudig wereldkampioen verheugd dat hij zich zo heeft kunnen herpakken in Shanghai. Toch blijft hij behoedzaam voor de rest van het weekend, wetende dat McLaren en Max Verstappen hem het vuur aan de schenen zullen leggen.

Lewis Hamilton kon zijn lach niet inhouden toen race-ingenieur Riccardo Adami hem vertelde dat hij op P1 was geëindigd tijdens de sprintkwalificatie voor de GP van China. Toegegeven, omdat vrijwel iedereen ervan uitging dat McLaren dit weekend de sterkste zou zijn, was het verrassend om de oud-kampioen op pole te zien staan. Na de sessie uitte de 40-jarige Brit wederom zijn ongeloof, maar niet voordat hij het ‘fantastische publiek’ in China hartelijk had bedankt.

‘Auto kwam tot leven’

“Ik had dit resultaat nooit verwacht,” lachte Lewis Hamilton. “De vorige race was een ramp voor ons,” doelde hij op zijn tiende plaats in Melbourne. “We wisten toen wel dat er meer in de auto zat; de kunst is om die performance eruit te halen. Om dan vandaag, op zo’n mooie dag in het prachtige Shanghai, op pole te staan… de auto kwam echt tot leven. Het team heeft de afgelopen week fantastisch werk verricht. Natuurlijk is dit nog niet de hoofdrace, en we hebben heus nog wel wat werk te doen, maar vooralsnog ziet het er goed uit.”

“Ik heb geen idee waar ik zoveel tijd heb gewonnen ten opzichte van McLaren,” lichtte hij toe. “Mijn eerste sector was ontzettend goed, maar eigenlijk waren er overal wel kleine verbeteringen. Natuurlijk kunnen we altijd meer tijd winnen, dus dat ga ik zeker meenemen naar de volgende kwalificatie. Morgen en zondag worden mijn eerste echte raceruns onder droge omstandigheden, dus we moeten nog maar zien wat dat brengt. Dat gezegd hebbende, besef ik me ook dat McLaren en Max (Verstappen, red.) heel erg snel zijn. Maar we blijven positief: we hebben een goed uitgangspunt,” besloot hij.

