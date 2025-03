Max Verstappen begint zaterdagochtend (04.00 uur Nederlandse tijd) vanaf P2 aan de eerste sprintrace van het seizoen, op het Shanghai International Circuit in China. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull moet in de sprintkwalificatie (Sprint Shootout) alleen toegeven op zijn grote rivaal Lewis Hamilton, die verrassend zijn eerste pole voor Ferrari scoort. Oscar Piastri is de snelste McLaren-coureur op P3.

Eerder op de dag was Max Verstappen in de vrije training op mediums teleurstellend tot P16 gekomen, maar die uitkomst was danig geflatteerd. Dat blijkt nadrukkelijk in de sprintkwalificatie.

SQ1: Liam Lawson sneuvelt alweer meteen

De eerste rondjes in SQ1 geven meteen aan hoe de verhoudingen liggen. Max Verstappen komt op zijn mediums tot 1.32,329, maar moet flink toegeven op met name Oscar Piastri die met een sterk rondje de tijdenlijst aanvoert met 1.31,723. Ook McLaren-teamgenoot Lando Norris, vorige week winnaar van de openingsrace van het seizoen in Melbourne, is ondanks enkele stuurfoutjes in zijn lap sneller dan Verstappen.

In de tweede serie snelle rondjes stelt Norris orde op zaken. Hij verbetert zich danig tot 1.31,396, maar op de valreep wordt hij afgetroefd door Lewis Hamilton die in zijn Ferrari de snelste tijd noteert: 1.31,212. Max Verstappen blijft steken op de vijfde plaats (1.32,916), achter Hamilton, Norris, Leclerc en Piastri. Meest in het oog springende afvaller in SQ1 is Liam Lawson, de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull. Hij komt tot de twintigste tijd (1.32,729), acht tienden achter Verstappen. Ook vorige week in Melbourne sneuvelde hij al in Q1. Verder staat SQ1 vooral in het teken van de revanche van de rookies, met Bearman voor Ocon (Alpine), Bortoleto voor Hülkenberg (Stake F1) en Hadjar voor Tsunoda (Racing Bulls.

Afvallers SQ1: Jack Doohan, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Nico Hülkenberg en Liam Lawson.

SQ2: Hamilton sneller dan Leclerc, Sainz eruit

In het tweede deel van de sprintkwalificatie zet Lando Norris meteen de toon met 1.31,174, gevolgd door Piastri (1.32,362) en Max Verstappen (1.31,521) die er op Shanghai International Circuit toch weer goed bij zit.

Tegen het eind van SQ2 weet George Russel beide McLarens te splitten door de tweede tijd voor zijn rekening te nemen (1.31,346). De top-zes ziet er als volgt uit: Norris, Russell, Piastri, Hamilton, Antonelli en Verstappen. Opvallend is dat Hamilton opnieuw sneller is dan teamgenoot Charles Leclerc.

Afvallers SQ2: Fernando Alonso, Oliver Bearman, Carlos Sainz, Gabriel Bortoleto en Isack Hadjar.

SQ3: Hamilton zorgt voor stunt

In de laatste acht minuten van de sprintkwalificatie in China duikt Oscar Piastri in de eerste serie snelle rondjes als enige onder de 1.31-minuten: 1.30,929. Russell en Norris komen het dichtst in de buurt. Max Verstappen laat het begin van SQ3 aan zich voorbij gaan en kiest voor één snelle run om rubber te sparen voor de rest van het weekend.

In de slotfase komt Lewis Hamilton sterk voor de dag. Hij duikt onder de tijd van Piastri met 1.30,849. Lando Norris breekt zijn snelle rondje af. Max Verstappen tekent heel knap voor de tweede tijd. Hij is in 1.30,867 ook sneller dan Piastri.

Uitslag SQ3: Lewis Hamilton, Max Verstappen, Oscar Piastri, Charles Leclerc, George Russell, Lando Norris, Kimi Antonelli, Yuki Tsunoda, Alexander Albon en Lance Stroll.

