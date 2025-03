Zak Brown stelt dat McLaren via aanpassingen altijd bezig is om de auto te verbeteren en dus neemt hij de klachten van Lando Norris over het rijgedrag van de MCL39 serieus. Dat laat de McLaren-CEO vrijdag in China weten in een reactie op de uitspraken van Norris een dag eerder.

Het kwam voor velen als een verrassing, ook voor Max Verstappen. Maar het was toch echt geen grapje: Norris vertelde dat, hoe de snel de bolide ook is, het geen pretje is voor hem om in de MCL39 te rijden. “De auto past nog altijd totaal niet bij mijn rijstijl. Maar ik ben al bijna op het punt aanbeland dat je accepteert dat je geen perfecte auto kunt hebben.”

Brown reageert daar in de persconferentie voor teambazen een dag later desgevraagd op. “Je wilt de auto voor coureurs altijd gemakkelijker maken om te besturen. Wij beschikken duidelijk over een snelle auto, maar het is ook zaak dat de coureurs zich er comfortabel in voelen. Wat helpt, is dat onze beide coureurs elkaar pushen om het nog beter te doen. Op alle vlakken willen we ons ontwikkelen.”

En dus moeten er aanpassingen komen, is de conclusie na de uitspraken van Norris en Brown. Maar niet als die wijzigingen ten koste zullen gaan van de snelheid van de auto, vinden ze logischerwijs bij McLaren. Brown rekent zich overigens qua prestaties voorlopig niet rijk. “Laten we niet vergeten dat we nog maar één race hebben gehad.”

