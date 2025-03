Lando Norris vertelde donderdag in China in de persconferentie weliswaar dat hij tevreden is over de snelheid in de MCL39 van McLaren, maar óók dat die totaal niet bij zijn rijstijl past. Dat laatste leidt tot grote verbazing bij Max Verstappen. “Hij maakte vast een grapje.”

Vooropgesteld: Norris is vol lof over de prestaties van de bolide die McLaren nu al tot snelste team van de grid heeft gemaakt. Maar het betekent niet dat de Brit er lekker in rijdt. “De auto past nog altijd totaal niet bij mijn rijstijl. Maar ik ben al bijna op het punt aanbeland dat je accepteert dat je geen perfecte auto kunt hebben, er is geen auto die precies bij je rijstijl past.”

Lees ook: Verstappen verwacht geen wonderen in China: ‘Maar auto wordt beter’

Norris vervolgt: “Het is een lastige auto om te besturen, om een goede ronde mee te rijden. Maar het is wel duidelijk een stap voorwaarts ten opzichte van vorig jaar. De auto heeft alleen bepaalde eigenschappen die niet bij mij passen, op het gebied van hoe ik kan pushen bij het ingaan van een bocht of met het remmen. Op die vlakken is de auto nog vrij zwak.”

Verstappen: grapje van Norris?

De opmerkingen leiden even later tot grote verbazing bij Verstappen. Geconfronteerd met de uitspraken van Norris, denkt de Nederlander eerst dat hij in de maling wordt genomen en dat Norris een grapje maakt. Vol ongeloof: “Wat vond hij niet fijn? En over welke auto ging dat? Over zijn eigen McLaren?” Daarna, met nog meer ongeloof: “Dan maakte hij vast een grapje, lijkt me.” Het tegendeel was echter waar.

Een jaar geleden was de Nederlander zelf aan de winnende hand in een auto die volgens hem niet perfect was. Omdat het over verschillende teams en bolides gaat, is het volgens Verstappen lastig er wat over te zeggen. “Vorig jaar klaagde ik weliswaar over een paar dingen die me niet zinden, en won ik desondanks, maar het laat zich allemaal lastig vergelijken.”

Lees hier alles over de GP van China

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m in de winkel of bestel ‘m hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.