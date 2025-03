Lando Norris ziet vooral in Ferrari komend weekend tijdens de Grand Prix van China een geduchte concurrent. De coureur van McLaren, winnaar van de seizoensouverture in Australië, verbaasde zich naar eigen zeggen over het gebrek aan snelheid van de Italianen in Melbourne.

“Zonder twijfel”, luidt het antwoord van Norris donderdagochtend in China op de vraag of hij meer tegenstand van Ferrari verwacht dan in Melbourne. “Van Ferrari zullen we vast meer gaan zien. Dat Ferrari afgelopen weekend soms zes of zeven tienden langzamer was dan McLaren, zag ik niet aankomen. Ik schrok echt van dat verschil. En ik denk dat ze bij Ferrari zelf ook verrast waren.”

Lof voor Verstappen

En Red Bull? “Max Verstappen heeft laten zien dat Red Bull toch ook weer snel is”, stelt Norris. “Zeker op de natte baan was Red Bull net zo snel. In droog weer hebben wij nog wel een voorsprong.”

En dus kan Norris niet om de favorietenrol van McLaren heen. “In de kwalificatie bleek hoe snel onze auto kan zijn, wat Oscar Piastri en ik ermee kunnen. Maar dat was in perfecte omstandigheden. Het kan altijd nog beter, maar het ziet er goed uit voor dit weekend.”

