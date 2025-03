De ene paddock is de andere niet: je hebt ze met luxe tenten, met hagelnieuwe en op zichzelf staande gebouwen of met de glamoureuze, eigen uit de kluiten gewassen hospitality-units van de teams. En… dan heb je ook nog die in Shanghai, China. De paddock van letterlijk ‘heilige huisjes’ in de Formule 1. Verslaggever Gerard Bos geeft je een blik achter de schermen.

Op het Shanghai International Circuit schieten diverse omschrijvingen me te binnen als ik zo de paddock in me opneem, althans dit deel ervan. Bijzonder en bizar vechten om voorrang. Maar toch ook koddig, knus en frivool. Dit alles is van toepassing op wat een even eigenaardige als alleraardigste verzameling huisjes is waarin de teams hun gasten, relaties, personeel en media dit raceweekend verwelkomen. Bijeenkomsten, een luxe maaltijd, meet & greets, persmomenten; noem maar op, het gebeurt allemaal in deze gebouwtjes.

Het is heiligdom in het kwadraat, zo blijkt. Want waar ben ik? Waar kijk ik naar? Navraag leert dat de huisjes gebaseerd zijn op het ontwerp van de Yu Garden (aangelegd in 1559, in de tijd van de Ming-dynastie). Dat is dus een stuk historie van heb-ik-jou-daar, een must see als je in Shanghai bent. Het staat nabij de Chenghuang tempel, ook wel bekend als City God Temple. Zie daar de verwijzing naar heilige huisjes.

Modern aan de binnenkant, authentiek van buiten. Gebouwd op palen op het water, verbonden door loopbruggen en paadjes. Het zorgt voor een heus labyrint. Zodanig zelfs dat Ferrari besluit om de media via een app en een print op het mededelingenbord in het mediacentrum te voorzien van een plattegrond met daarop de ligging van het Italiaanse huisje in dit doolhof.

Meters, die maak je in de paddock van China sowieso. Neem het andere deel van de paddock, als in: de ruimte tussen de pitboxen en de huisjes waar de engineers en andere technische lieden zich bevinden tijdens het raceweekend. ‘Dat stuk is zó breed dat er een vliegtuig kan landen’, spiegelde hoofdredacteur André me al voor vertrek voor. Hij zei er geen woord teveel mee, zo blijkt.

China is in zoveel dingen anders dan veel andere landen. Van bekende zaken als de taal en het alfabet tot zelfs een paddock van een Formule 1 Grand Prix. En over taal gesproken: in die van ons hebben de figuurlijke heilige huisjes als term vaak een negatieve lading. Maar deze letterlijk heilige huisjes in China? Die zijn vooral erg leuk. lNormaliter verschillen de ruimtes nogal eens van circuit tot circuit: van eenheidsworste waarbij de vorm en buitenkant recht toe, recht aan is tot luxueuze eigen ruimtes, majesteus qua aard en omvang. Maar dit? Dit hier, is bijzonder: heiligdom in het kwadraat.

