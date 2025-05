Gezien en gezien worden – daar draait het tijdens de Grand Prix van Monaco allemaal om. Dat had ook ik – een rookie als het op dit befaamde evenement aankomt – wel gedacht. Toch weten de megalomanen van deze wereld mijn stoutste verwachtingen te overtreffen. Zo werden een peperdure auto en een superjacht – toonbeelden van de Monaco-lifestyle – gecombineerd voor het ultieme vertoon van rijkdom. Baas boven baas, zeggen ze dan.

Beeld je even in dat je een fervent McLaren-verzamelaar bent. Je hebt een goedgevulde bankrekening en shopt daarmee regelmatig bij de Britse autofabrikant. Zoals het een goede klant betaamt, heb je om te beginnen alle ‘instapmodellen’ in de garage staan – waarschijnlijk in coupé- en cabriolet-variant. Daarnaast heb je jezelf ook al eens getrakteerd op de bijzondere bolides. En jawel, natuurlijk koos je daarbij voor speciale velgen, een unieke laklaag en alle carbon-opties die de dealer kon verzinnen. Alles om maar populairder te worden binnen het McLaren-clientèle.

Het heeft gewerkt. Jij wordt – samen met vierentwintig andere trouwe papaja-klanten – geselecteerd om een McLaren Solus GT te kopen. Want zo gaat dat tegenwoordig bij sportautofabrikanten. Met de Solus GT haal je wel mooi één van de meest exclusieve scheurijzers die de Britten ooit hebben gemaakt in huis. Een echte eenzitter, voorzien van een V10-motor met ruim 800 pk, moet de echte Formule 1-beleving naar de gewone man brengen. Is er een betere auto voor de straten van Monaco?

Het antwoord is ja. Want je nieuwe McLaren Solus GT is zó extreem dat hij niet wordt toegelaten op de openbare weg – alle vijfentwintig modellen mogen uitsluitend op het circuit worden gebruikt. Geen paraderondjes langs Casino de Monte-Carlo dus! Hoe moet je nu laten zien dat je (schrik niet) 3,5 miljoen euro hebt uitgegeven aan een nieuwe auto?

Grenzen van het circuit

Een van de rijkaards die daadwerkelijk een Solus GT heeft mogen aanschaffen, heeft daar iets op gevonden, zo ontdekte ik tijdens mijn eerste wandeling door de Formule 1-paddock. Vanaf het drijvende motorhome van Red Bull heb je uitzicht op de jachthaven van Monaco – een mooie plek om je te vergapen aan het prinsdom. Wat meteen opvalt? Een McLaren Solus GT, geparkeerd op het helikopterplatform van een superjacht. Zo kan heel Monaco dus toch nog meegenieten van deze extreme bolide en scoort de eigenaar maximale punten voor luxe en weelde.

Temidden van al het ‘zien en gezien worden’ wordt er ook nog geracet in Monaco. Op het smalle stratencircuit gebeurt dat nota bene op het scherpst van de snede – het draait om lef tonen en de grenzen van de baan opzoeken. Dat geldt overigens ook voor ondergetekende verslaggever. Wanneer ik tijdens de tweede vrije training een rondje langs het circuit loop, is de vangrail het enige wat me scheidt van twintig razende Formule 1-auto’s. Ik kijk door een kiertje en zie Max Verstappen en consorten met angstaanjagende snelheden op me afkomen. Wat een ervaring! Dat gaat de eigenaar van die exclusieve McLaren dit weekend niet meemaken. Baas boven baas.

