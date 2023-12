FIA-president Mohammed Ben Sulayem liet zichzelf onlangs uit over de financiële moeilijkheden van de FIA. Hij vertelde in een interview openhartig over deze problemen. “We hadden afgelopen jaar een tekort van twintig miljoen”, aldus de president. Zijn voorganger, Jean Todt, heeft hier fel op gereageerd in een interview met L’Équipe.

Ben Sulayem vertelde tegen Motorsport.com over de financiële problemen. “We hadden een tekort, zelfs voor de coronapandemie, maar ik ben blij dat we het hebben opgelost. We weten allemaal dat we een probleem hadden met de financiën.”

Todt, die eind 2021 vertrok als FIA-president, kwam al snel met een reactie op de kritiek. Hij benadrukt dat hij de FIA financieel gezond heeft achtergelaten. “Toen ik vertrok, was er meer dan 250 miljoen aan reserves. Toen ik in 2009 begon, was er maar net 40 miljoen.”

“Ik noem het geen tekort. Toen ik wegging, was het budget dus bijna verdrievoudigd. Ook waren er allerlei nieuwe klassen en nieuwe bronnen van inkomsten, zoals de Formule E, het WEC en het Rally Raid Championship,” zo zegt de 77-jarige Fransman.

Niet verbaasd

Toch keek Todt niet raar op van de kritiek van Ben Sulayem. “Ik was niet verrast. Ik weet wie mijn opvolger is, ik weet hoe hij is,” zo zegt de Fransman. Todt benadrukt ook dat hij niet zit met de kritiek. “Het kan me niet schelen. Hij benadrukte zijn principes en benadering van het presidentschap. Wanneer een hoofdstuk wordt afgesloten, begint er een nieuwe.”

Volgens de voormalige teambaas van Ferrari waren de financiële zaken onder zijn regime alleen maar verbeterd, maar daar is nu niet veel meer van over volgens Todt. “Alles wat tijdens mijn periode is ontwikkeld, is op zijn kop gezet.”

