In Monaco draait alles om één dag. Niet de race op zondag, maar juist de kwalificatie op zaterdag. In de smalle straten waar vangrails op centimeters afstand voorbijschieten en elke fout direct eindigt in brokstukken, wordt het extreemste rondje van het jaar gereden. Hoe voel je dat van binnenuit? In de nieuwste aflevering van Formule 1 Paddockpraat vertelt Jeroen Bleekemolen hoe hij Monaco ervaart als coureur.

Het begint bij het opbouwen gedurende het weekend. “Je moet vertrouwen hebben in jezelf en je goed voelen met de set-up en de auto, zodat je echt maximaal kan pushen,” zegt Bleekemolen. Je groeit in het weekend om vervolgens tijdens de kwalificatie alles eruit te kunnen persen. Maar tegelijk mag je dan in Q1 je auto niet in de muur zetten. “Dan moet je daar een beetje voorzichtig rijden, maar dat wil je ook niet, want je wil eigenlijk al op de limiet rijden. Dus het is een heel moeilijk spelletje mentaal. Misschien wel de moeilijkste kwalificatie van het jaar.”

En dan is er de fysieke kant, want Monaco spaart niemand. “Je hebt gewoon letterlijk hartslag 190, of 200 als je dat kan halen. Je zit gewoon op je maximum,” vertelt Bleekemolen. Niet alleen omdat de auto zo snel is, maar omdat alles maar nét goed gaat en die spanning jaagt de hartslag extra omhoog, vertelt hij uit eigen ervaring.

Want als het dan klopt, als dat perfecte rondje er ligt, dan is dat met niets te vergelijken. “Als alles net goed is gegaan en je hebt dat rondje te pakken in zo’n kwalificatie,” zegt Bleekemolen, “Ja, dat is het beste wat er is!”

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