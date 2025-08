Na iedere Formule 1-race deelt coureur Jeroen Bleekemolen in een exclusieve column voor Formule1.nl zijn bevindingen. Wie of wat viel hem op, wat ging er goed en wat moet er anders? Ditmaal na de GP van Hongarije: Over de bandenstrategie, het gevaar tussen de McLaren-coureurs en Liam Lawson die voor Max Verstappen finisht.

Het was een prachtig tactisch steekspel tussen de McLaren-coureurs op de Hungaroring. Maar als je er wat dieper naar kijkt, vraag ik me echt af waarom er nog steeds zoveel stress is rondom de banden van Pirelli. Ik vind dat een beetje overdreven, want je ziet gewoon dat die banden veel langer meegaan dan men telkens denkt. Waarom bedenken de teams dan niet collectief om gewoon op één pitstop te mikken?

In het geval van Lando Norris was het een noodgreep omdat zijn start beroerd was. Maar waarom had McLaren deze strategie niet vooraf al ingezet bij een van hun coureurs? Je rijdt dan vrijwel zeker vooraan, en als het toch niet goed uitpakt, kun je de boel achter je ophouden voor je teamgenoot. Zeker op een baan als deze, waar inhalen ontzettend lastig is, zou je verwachten dat teams dat incalculeren.

Oscar Piastri had in mijn ogen ook gewoon door kunnen rijden en dezelfde strategie als Norris kunnen hanteren. Dan had hij zomaar de race kunnen winnen. En dit zie je vaker: teams kiezen voor twee stops, terwijl een eenstoppper prima mogelijk blijkt. Zonde.

Afgezien daarvan was het natuurlijk een heerlijke strijd om de koppositie, waarin de rijders echt met elkaar mochten vechten. Al ging Piastri daarbij wel op het randje, of er net overheen. Dat kan op termijn nog flink fout aflopen. Geloof me, als de spanning in de titelstrijd verder oploopt, gaan die twee elkaar een keer écht raken. En dan belanden ze samen ergens in de muur.

En dan Max Verstappen… een weekend om snel te vergeten. Maar het is en blijft de Hungaroring, een circuit waar wel vaker vreemde dingen gebeuren. Soms werkt een auto daar totaal niet, zonder duidelijke reden, en dat lijkt nu bij Red Bull het geval. Ze snappen het zelf ook niet. Op Zandvoort zullen ze ongetwijfeld weer sterker voor de dag komen, maar ook daar verwacht ik niet dat ze McLaren kunnen kloppen op pure snelheid.

En wie had gedacht dat Liam Lawson in Hongarije vóór Verstappen zou eindigen? Dat is toch bizar. Zeker als je terugdenkt aan het begin van het seizoen, toen hij al na twee races aan de kant werd geschoven bij Red Bull. Als je dit toen had voorspeld, hadden ze je voor gek verklaard. Net als Gabriel Bortoleto trouwens, die in de eerste races nog achteraan reed in de Sauber, maar nu gewoon lekker meedraait.

Het middenveld zit ongelofelijk dicht bij elkaar momenteel. En helaas voor Max is Red Bull daar nu ook onderdeel van geworden.

