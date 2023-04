De legendarische John Surtees wordt volgend jaar opgenomen in de Motorsports Hall of Fame of America. Surtees is de enige coureur in de geschiedenis die wereldkampioen werd op twee en op vier wielen. Volgend jaar is het zestig jaar geleden dat hij wereldkampioen Formule 1 werd. Daarvoor, in de periode tussen 1956 en 1960, won hij als motorcoureur liefst vier 500 cc-titels.

Andere grote namen die in de Amerikaanse Hall of Fame worden opgenomen zijn meervoudig NASCAR-kampioen Jimmie Johnson, IndyCar-legende Scott Dixcon en Hollywood-acteur Paul Newman. De laatste speelde onder andere in de legendarische autosportfilm ‘Winning’.

Newman was naast filmacteur ook een verdienstelijk coureur. Zo reed hij bijvoorbeeld de 24 Uur van Le Mans. Daarnaast was Newman teambaas van het Newman-Haas IndyCar-team.