Voormalig FIA-steward Johnny Herbert twijfelt of Max Verstappen een prominente rol zal spelen in het aankomende Formule 1-tijdperk. Vanaf 2026 stapt de koningsklasse over op nieuwe reglementen; de motorformule gaat op de schop en ook aan het chassis verandert veel. Deze ingrijpende wijzigingen beloven de sport volledig op zijn kop te zetten. Volgens Herbert kan dat gevolgen hebben voor de competitiviteit van gevestigde kampioenen.

“Max Verstappen is ook maar een mens”, aldus Herbert tegenover een gokplatform. “Er bestaat een kans dat de nieuwe auto hem tegenvalt. Ja, hij is op dit moment de beste op de grid, maar dat betekent niet automatisch dat hij ook de snelste is op het circuit.” Herbert verwees naar Lewis Hamilton, die bij Mercedes zes titels won, maar relatief weinig succes boekte tijdens het afgelopen ground effect-tijdperk.

‘Kijk naar Hamilton’

“Het hangt allemaal af van de prestaties van de auto en de vraag of de auto bij je rijstijl past”, lichtte Herbert toe. “Kijk naar Hamilton vorig jaar; hij paste niet bij zijn auto en verloor daardoor snelheid. Zo bestaat er ook een kans dat de nieuwe reglementen een bepaald type coureur bevoordelen. Lando Norris zou kunnen profiteren van de nieuwe auto en zich nog verder ontwikkelen als coureur, net zoals Max na 2021.”

Herbert – tevens een bekende criticaster van Verstappen – gaf toe dat de nieuwe reglementen de Nederlander mogelijk niet in de kaart spelen, gezien de grote invloed die de coureurs in 2026 kunnen uitoefenen. “Er is altijd een kans dat een coureur volwassener en completer wordt als een nieuwe auto goed bij zijn rijstijl past”, vervolgde hij. “Ksn Max nadeel ondervinden van de nieuwe reglementen? Ja, want Formule 1 heeft ook een menselijk aspect. Er zijn altijd inconsistenties en de beste coureurs proberen die te minimaliseren. Coureurs als Verstappen, Hamilton en Nooris zullen zich dit jaar moeten aanpassen”, concludeerde Herbert. “Externe invloeden kunnen het kampioenschap zomaar beslissen.”

