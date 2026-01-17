Voormalig Red Bull-topadviseur Helmut Marko vreest dat Max Verstappen in 2026 opnieuw naast de titel zal grijpen. De Nederlander beschikt dit jaar over een nieuwe motor, ontwikkeld in een samenwerking tussen Red Bull en autogigant Ford. Over de competitiviteit van de verschillende teams en de uiteindelijke rangorde bestaan nog de nodige vraagtekens, maar volgens Marko hebben de coureurs met een Mercedes-motor voorlopig de beste papieren.

Dit seizoen gaan de reglementen binnen de Formule 1 flink op de schop. Meerdere teams spreken van de meest ingrijpende wijzigingen ooit. Bovendien wordt gevreesd dat de nieuwe regels de onderlinge verschillen opnieuw zullen vergroten. Veel kenners zijn bang voor een herhaling van 2014, toen Mercedes bij de introductie van de hybride V6-motoren veel sterker bleek dan de rest van het veld. Ook Helmut Marko vreest dat de geschiedenis zich zal herhalen en dat Max Verstappen dit jaar opnieuw naast de titel grijpt.

“Vorig jaar lag het veld dichter bij elkaar dan ooit tevoren”, verklaarde Marko in een interview met ORF. “Er waren weekenden waarin alle auto’s in de kwalificatie binnen zeven tienden van een seconde van elkaar zaten. Ik denk dat het gat nu aanzienlijk groter zal worden”, zei hij teleurgesteld. “De regels zijn nu eenmaal zoals ze zijn, en je moet ze een kans geven. Toch vrees ik dat de marges drastisch zullen toenemen.”

Verschillen van meerdere seconden?

“Ik hoop dat het niet zo erg wordt als in 2014, toen Mercedes een enorme voorsprong had op iedereen”, vervolgde hij. Toch beloven de laatste geruchten weinig goeds. “Wat we nu horen, is dat Mercedes het verst is in de motorontwikkeling. Maar ik denk dat de tijdsverschillen nog groter zullen worden, want ook het chassis en de prestaties van de accu zullen cruciaal zijn. Er komt zo veel tegelijk samen, dat ik vrees dat we in sommige gevallen over verschillen van meerdere seconden praten.”

LEES OOK: ‘Afscheid Helmut Marko maakt Red Bull-exit Verstappen eenvoudiger’

Mochten de verschillen té groot worden, dan gaat Marko ervan uit dat de FIA zal ingrijpen, al twijfelt hij in hoeverre dat effect zal hebben. “Je kunt de motorreglementen niet van de ene op de andere dag veranderen.” Toch voorziet hij ook een positieve ontwikkeling. “De coureur zal een doorslaggevende rol spelen in hoe hij energie gebruikt en wanneer hij energie terugwint”, voegde hij eraan toe. “Ik denk dat dat een groot voordeel is voor Max, omdat hij extreem snel kan rijden en tegelijk kan nadenken. Maar ook een veteraan als Fernando Alonso zou daarvan kunnen profiteren. De coureur wordt dus nog belangrijker dan hij nu al is.” Desondanks blijft Helmut Marko somber over de titelkansen van Verstappen. “Ik vrees dat die eer naar een coureur met een Mercedes-motor gaat.”

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

Niet één, maar twee edities om 2025 mee af te sluiten! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaarboek 2025 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)