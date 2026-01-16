Max Verstappen staat voor een nieuw seizoen met Red Bull. Ondanks dat de viervoudig kampioen vorig jaar volop werd gelinkt aan een transfer naar Mercedes, bleef hij trouw aan het team waar hij al ruim tien jaar voor racet. Toch bestaan er, door de nieuwe reglementen en de onzekerheid rondom het nieuwe motorpartnerschap met Ford, nog altijd vraagtekens over de toekomst van Verstappen. Naar verluidt is het bovendien makkelijker dan ooit voor de Nederlander om op te stappen.

Volgens het Duitse Bild heeft het afscheid van Red Bull-topadviseur Helmut Marko het voor Max Verstappen aanzienlijk eenvoudiger gemaakt om te vertrekken. Het medium zou deze informatie hebben verkregen via onderhandelde clausules in zijn contract. Verstappen heeft eerder laten blijken dat zijn toekomst bij Red Bull nauw verbonden was aan die van Marko, met name tijdens de interne spanningen rondom Christian Horner en de top van het bedrijf.

Vraagtekens over competitiviteit

Het aankomende Formule 1-seizoen zal moeten uitwijzen of Red Bull – en de nieuwe Ford-krachtbron – competitief zullen zijn. Zo niet, dan bestaan er mogelijkheden voor Verstappen om te vertrekken. Als hij tijdens de zomerstop in juli niet bij de top twee van het kampioenschap staat, kan hij de samenwerking aan het eind van het jaar ontbinden, aldus Bild. Volgend jaar zou hij bovendien carte blanche hebben; als hij dan niet aan de leiding staat in het klassement, kan hij vrij onderhandelen met andere teams.

Voorlopig blijft Verstappen echter toegewijd aan Red Bull en zweert hij trouw aan zijn team. Daarbij loopt zijn huidige contract nog door tot en met 2028. Mocht de Oostenrijkse renstal in het nieuwe Formule 1-tijdperk echter flink inboeten aan competitiviteit, dan is het niet ondenkbaar dat hij alsnog vertrekt. Bovendien hebben vrijwel alle teams min of meer bevestigd dat ze de rode loper zouden uitrollen voor de Nederlander.

