Jonathan Wheatley is dolgelukkig bij Sauber annex Audi, vooral ook dankzij de samenwerking met Mattia Binotto. Dat vertelt de Engelsman in een interview met FORMULE 1 Magazine. “Er moet een zekere aantrekkingskracht zijn. De kans om met Mattia samen te werken, was een bijzondere. We kennen elkaar al sinds 2006.”

In de nieuwe editie van FORMULE 1 Magazine – bestel ‘m hier of haal ‘m in de winkel – krijg je een exclusieve inkijk in het leven van Jonathan Wheatley: hij vertelt onder meer waarom hij de deur achter zich dicht trok bij Red Bull Racing. Lees hieronder alvast een passage uit het interview.

Zo’n jaar geleden sprak Wheatley naar eigen zeggen voor het eerst met Audi over een overstap. Topman Gernot Döllner vertelde over de plannen en de rol die ze voor hem in gedachten hadden. Wheatley: “Er is een goede structuur met Mattia als eindverantwoordelijke voor het chassis en de aandrijflijn. En ik zou dat worden voor alles wat met het racen te maken heeft. Vanaf dat moment was ik enthousiast.”

Het team bleek overigens jonger dan hij had verwacht, maar de motivatie van alle medewerkers maakte indruk op Wheatley. “Iedereen staat open voor nieuwe ideeën en uitdagingen. We zijn allemaal onderdeel van dezelfde reis.” Een reis van Sauber op weg naar Audi. “Het is een mooi vooruitzicht om vanaf volgend seizoen de bekende vier ringen op je kleding te dragen.”

