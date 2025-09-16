Het is een behoorlijk grote aanpassingsperiode geweest voor Jonathan Wheatley, die sinds dit voorjaar leidinggeeft aan Sauber – het team dat volgend jaar officieel transformeert tot Audi’s fabrieksteam in de Formule 1. De ervaren Brit geeft aan dat de eerste maanden best lastig waren: “het was een echte vuurdoop.”

Na jarenlang sportief directeur te zijn geweest bij Red Bull Racing, koos Wheatley bewust voor een nieuw hoofdstuk. Niet als adviseur of manager, maar als teambaas aan het roer van van een team in opbouw. Wheatley begon zijn werkzaamheden aan de pitmuur tijdens de Grand Prix van Japan in april. Volgens de Brit was het meteen een bijzondere start: “Het was echt een vuurdoop. Het was natuurlijk een ongebruikelijke start van het seizoen voor mij. De eerste twee races heb ik op mijn iPhone gekeken, omdat ik de technologie in mijn nieuwe appartement in Zwitserland nog niet goed aan de praat kreeg. En toen ik voor het eerst echt bij het team binnen liep, voelde het meteen alsof ik er al vanaf het begin bij hoorde”, aldus Wheatley.

Wheatley is inmiddels een van de meest gerespecteerde gezichten in de paddock. Toch is hij niet iemand die alleen maar carrière wil maken. “Ik heb mezelf eerder wel eens omschreven als iemand zonder al te veel persoonlijke ambitie”, zegt hij. “Maar voor het team waar ik mee werk ben ik altijd extreem ambitieus geweest – om dat team zo sterk en succesvol mogelijk te maken. Mijn carrière is eigenlijk een gevolg daarvan.”

Lees hier alles over de GP Azerbeidzjan

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.