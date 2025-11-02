Jonathan Wheatley loopt al meer dan dertig jaar rond in de Formule 1 en daarin werkte hij lang en veel samen met zowel Jos als Max Verstappen. Wheatley heeft inmiddels Red Bull Racing echter verruild voor Sauber annex Audi. “Maar onze band is nog altijd heel goed”, aldus de Engelsman.

Wheatley is in zijn eerste seizoen al helemaal in zijn nopjes bij zijn nieuwe team. Hij straalt als hij erover vertelt. “Vanaf het begin voel ik me gelukkig. Op de baan, met het team. Buiten de baan, met het leven in Zwitserland. I love it.”

Zo loopt Wheatley op de circuits dus tegenwoordig in groen-zwarte outfit rond in plaats van de donkerblauwe kleuren van Red Bull. Nederlandse Formule 1-liefhebbers kennen hem daarnaast door zijn lange en succesvolle samenwerking met zowel Jos als Max Verstappen.

“Jos en ik kennen elkaar al tijden, ik zie hem als een vriend en mijn relatie met Max is natuurlijk ook geweldig; dat alles koester ik. Jos en ik gaan al terug tot 1994, hè. En toen waren er al veel Nederlandse F1-fans. Geweldig. Nu nog. Ik heb het gevoel dat ik al heel lang een connectie heb met Nederland.”

