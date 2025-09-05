Jos Verstappen heeft op X gereageerd op uitspraken van Antonio Pérez Garibay. Volgens de vader van Sergio Pérez heeft Max Verstappen zijn wereldtitels in de Formule 1 te danken aan zijn zoon. Verstappen is daar op zijn beurt duidelijk niet van gediend. “Wat een sukkel is dat”, zo schrijft hij onder andere.

Sergio Pérez was vier jaar lang de teamgenoot van Verstappen. Volgens papa Pérez heeft zoonlief nooit een eerlijke kans gehad. “Checo reed vier jaar bij Red Bull. Hoeveel jaar werd Red Bull kampioen? Vier jaar. Checo Pérez heeft Verstappen kampioen gemaakt. Als Checo dezelfde auto had gehad, dan was hij nu de wereldkampioen”, beweert hij onder andere. Lees hier alle uitspraken van Pérez, waarin hij met name Red Bull Racing de maat neemt.

‘Hij moet gewoon gas geven’

Jos Verstappen is helder in zijn commentaar. In zijn reactie op X reageert hij in niet mis te verstane bewoordingen op de uitlatingen van Pérez senior: “Wat een sukkel is dat. Hij heeft altijd hetzelfde materiaal gekregen, maar moet gewoon gas geven!”

Overigens komen Max Verstappen en Sergio Pérez elkaar vanaf volgend jaar weer tegen op de grid. Sergio Pérez is onlangs gepresenteerd als coureur van het nieuwe F1-team van Cadillac.

Lees hieronder de reactie van Jos Verstappen op X:

Wat een sukkel is dat. Hij heeft altijd hetzelfde materiaal gekregen Maar moet gewoon gas geven — Jos Verstappen (@MaVic009) September 5, 2025

