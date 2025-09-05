De vader van Sergio Pérez, Antonio Pérez Garibay, haalt flink uit naar Red Bull. ‘Papa Pérez’, zoals Garibay ook wel wordt genoemd, is van mening dat de Oostenrijkse renstal zijn zoon nooit een eerlijke kans heeft gegeven en altijd de voorkeur gaf aan Max Verstappen. ‘Als Checo dezelfde auto had gehad als Verstappen, was hij nu de wereldkampioen’, concludeert de Mexicaan.

Sergio Pérez reed tussen 2021 en 2024 naast Max Verstappen bij Red Bull, totdat hij afgelopen december plaats moest maken voor Liam Lawson. De Mexicaan moest gedwongen op sabbatical, maar keert in 2026 terug als coureur voor elfde team Cadillac. In zijn tijd bij Red Bull zag hij hoe Verstappen vier keer wereldkampioen werd. Volgens de vader van Pérez, Antonio Pérez Garibay, had Verstappen echter nooit de wereldtitel gewonnen zonder de hulp van zijn zoon.

“Checo reed vier jaar bij Red Bull. Hoeveel jaar werd Red Bull kampioen? Vier jaar. Checo Pérez heeft Verstappen kampioen gemaakt. Als Checo dezelfde auto had gehad, dan was hij nu de wereldkampioen”, begint Pérez senior tegenover SoyMotor. “Red Bull had hem (Pérez, red.) nodig. Hij hield achtvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton achter zich, de keer dat hij wel een goede auto kreeg”, lijkt de Mexicaan zich te verspreken. Hamilton heeft zeven wereldtitels op zijn naam.

‘Doel met Cadillac is wereldkampioen worden’

Garibay laat zich ten slotte ook nog even uit over de toekomst van zijn zoon in de Formule 1. De Mexicaanse coureur neemt in 2026 – wanneer de nieuwe reglementen van kracht gaan – plaats achter het stuur bij Cadillac, naast Valtteri Bottas. “De samenwerking tussen Checo Pérez en Cadillac heeft maar één doel: wereldkampioen worden in de Formule 1.”

