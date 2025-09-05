Max Verstappen reageert op de theorie dat hij in een Racing Bulls-bolide wel de strijd had kunnen aangaan met de McLarens. Fernando Alonso kwam tot deze conclusie tijdens het Dutch GP-weekend, waar Racing Bulls-coureur Isack Hadjar voor het eerst op het podium mocht klimmen. ‘De Racing Bulls-auto zou niet voldoende zijn om McLaren te verslaan’, is Verstappen het niet met zijn Spaanse collega eens.

Hoewel de titelstrijd tussen McLaren-teamgenoten Oscar Piastri en Lando Norris nog niet voorbij is – de Australiër heeft na de uitvalbeurt van de Brit op Zandvoort een voorsprong van 34 WK-punten – lijkt het er wel op dat de wereldbeker sowieso meegaat naar Woking dit jaar. Kampioenschapsleider Piastri heeft namelijk een voorsprong van 104 punten op Max Verstappen, en was op Circuit Zandvoort, waar de Australiër zijn eerste Grand Slam pakte, wederom een maatje te groot voor de huidig wereldkampioen.

Ook Fernando Alonso ziet vanaf de zijlijn hoe de McLarens steeds meer uit het zicht verdwijnen voor Verstappen. De Spanjaard kwam tot een opvallende conclusie: in een Racing Bulls-auto had de Nederlander wel voor de titel gestreden. “Als Verstappen in de Racing Bulls-auto had gezeten, zou hij vechten om het wereldkampioenschap”, vertelde Alonso aan AS. “We zagen het begin dit jaar al bij Tsunoda. Die reed bij Racing Bulls altijd in de top-zes, maar komt nu niet verder dan Q1.”

Verstappen reageert

Verstappen werd in Monza gevraagd naar de theorie, van onder meer Alonso, dat hij beter zou presteren in de VCARB02. De Nederlander vertelt eerlijk dat hij het niet ziet zitten om in de bolide van het zusterteam te testen. “Ik moet me gewoon focussen op mijn eigen auto en kijken hoe we die kunnen verbeteren”, is Verstappen duidelijk. “Ik zou met die auto (VCARB02, red.) geen races kunnen winnen. Het zou niet voldoende zijn om McLaren te kunnen verslaan. Dus het is niet iets waar ik over nadenk, nee.”

