Het lijkt erop dat Max Verstappen zijn titel dit jaar niet kan verdedigen. Met nog negen Grands Prix op de kalender heeft de Nederlander een achterstand van 104 punten op McLaren-rivaal Oscar Piastri. Ook op eigen bodem kon hij de Australiër afgelopen weekend niet de baas en eindigde hij ‘slechts’ als tweede. Racing Bulls-collega Isack Hadjar completeerde het podium. Fernando Alonso is van mening dat Verstappen bij het neventeam wél om de titel had kunnen strijden.

Kampioenschapsleider Oscar Piastri breidde zijn voorsprong tijdens de Nederlandse GP op Zandvoort nog verder uit. Lando Norris, die door een mechanische uitvalbeurt een flinke tik kreeg in de WK-stand, staat nu 34 punten achter op de coureur uit Melbourne, terwijl Max Verstappen met een achterstand van 104 punten weinig zicht heeft op een nieuwe titel. Fernando Alonso denkt dat de Nederlander dit jaar een grotere bedreiging had gevormd als hij voor Racing Bulls had geracet.

‘Racing Bulls had altijd al een vliegtuig’

Na de kwalificatie, waarin rookie Isack Hadjar zich achter Verstappen van een knappe vierde startplek verzekerde, werd Alonso geïnterviewd door het Spaanse AS. “Racing Bulls hebben altijd al een vliegtuig gehad”, bagatelliseerde de Spanjaard de prestaties van Hadjar. “Als Verstappen in die auto had gezeten, zou hij vechten om het wereldkampioenschap. We zagen het begin dit jaar al bij Tsunoda. Die reed bij Racing Bulls altijd in de top zes, maar komt nu niet verder dan Q1.”

Isack Hadjar bewees tijdens de race op zondag nogmaals dat hij met de VCARB 02 over een competitieve bolide beschikt. De 20-jarige Parijzenaar verdedigde zijn vierde plaats en schoof door de uitvalbeurt van Lando Norris door naar het podium. Hij wordt al een tijdje gezien als de volgende teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull, maar volgens Alonso zouden de rollen dus beter omgedraaid worden.

