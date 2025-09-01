Racing Bulls-coureur Isack Hadjar eindigde tijdens de Nederlandse GP op Zandvoort voor het eerst op het podium. Na een ijzersterke kwalificatie mocht hij vanaf P4 vertrekken en wist hij zijn positie gedurende 72 ronden te verdedigen. Door de uitvalbeurt van Lando Norris schoof hij door naar P3, waardoor zijn weekend werd bekroond met een plekje op het ereschavot. Lang heeft hij niet van zijn eerste trofee kunnen genieten; de beker overleefde het feestgedruis niet.

Isack Hadjar vierde zijn derde plaats op Zandvoort met de traditionele teamfoto. De hele Racing Bulls-crew poseerde met champagne en – uiteraard – de nieuwverworven trofee. De jonge Parijzenaar tilde zijn beker op, maar toen hij hem terug op de grond zette, brak de prijs in tweeën. Het ongeluk deed weinig af aan de feeststemming – het hele team barstte in lachen uit, alvorens Hadjar werd getrakteerd op een champagnedouche.

Scherven op het podium

Een beetje zonde is het natuurlijk wel. De trofee die Isack Hadjar zondag in ontvangst mocht nemen, was gemaakt van Delfts keramiek en met de hand beschilderd door Nederlandse meesters. “De unieke handgemaakte trofeeën combineren snelheid, traditie en ambacht en vormen samen een indrukwekkende Delfts Blauwe collectie met een bijzonder verhaal voor elke coureur of winnende constructeur”, aldus de organisatie van de Dutch GP.

Het is niet de eerste keer dat een coureur per ongeluk een trofee kapotmaakt na afloop van een race. Twee jaar geleden stootte Lando Norris de winnende trofee van Max Verstappen om terwijl ze samen op het podium stonden in Hongarije. Net als de prijs van Isack Hadjar was ook de beker van Verstappen handgemaakt van keramiek. Naar schatting had de Hongaarse trofee een waarde van zo’n 40.000 euro. Wat de Nederlandse equivalent kost, is niet bekend.

Bekijk de beelden van het ‘incidentje’ hieronder:

