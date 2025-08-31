Voor Isack Hadjar is het Grand Prix-weekend op Zandvoort er eentje om nooit te vergeten. De Frans-Algerijnse rookie behaalde op de zaterdag al het beste kwalificatieresultaat uit zijn Formule 1-carrière – een vierde plaats – en maakte op zondag het feest helemaal compleet met zijn eerste podiumplaats. Dat Max Verstappen naast hem stond tijdens de bekerceremonie, was voor Hadjar de kers op de taart.

“Ik had niet verwacht dat ik op het podium zou eindigen toen ik vanochtend opstond”, vertelt Isack Hadjar glunderend na de race. Voorafgaand aan de Dutch GP was zijn zesde plaats in Monaco het beste resultaat van de Racing Bulls-coureur. “Vooral omdat er twee Ferrari’s en George Russell in een Mercedes achter me stonden. Ik wist dat Charles (Leclerc, red.) ook zou proberen om me in te halen, maar ik kon op de juiste manier verdedigen. Tegen het einde van de racen durfde ik daarom pas eigenlijk te denken: ‘Als er nu iets voor mij gebeurt, dan sta ik op het podium’.”

‘Na Australië dacht ik dat mijn leven over was’

In de slotfase van de race was het Lando Norris die de pech had om Hadjar aan zijn podium te helpen. De McLaren-coureur kwam naast de baan stil te staan door problemen aan zijn MCL39 en zag daardoor zelf een plekje op het ereschavot verdampen. Hadjar weet maar al te goed hoe het is om een race niet uit te kunnen rijden. De rookie kwam zelf niet over de finishlijn tijdens de eerste race van het jaar in Melbourne. “Na wat er in Australië was gebeurd, dacht ik dat mijn leven over was. Ik kwam er toen achter dat uitvalbeurten nu eenmaal kunnen gebeuren, en kwam weer sterker terug. Om zo snel in mijn debuutjaar al op het podium te eindigen, had ik zeker niet verwacht.”

Dat Hadjar daarbij naast Verstappen zou eindigen, maakt het feestje voor de Frans-Algerijn helemaal compleet. “Max is iemand tegen wie ik al sinds mijn kartdagen opkijk”, vervolgt Hadjar. “Om de hele race vlak achter hem te rijden en vervolgens het podium met hem te delen, dat is erg mooi.”

