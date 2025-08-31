Twee vuisten in de lucht, een ongekend feest met zijn monteurs: Isack Hadjar was in Zandvoort zondag door het dolle heen na zijn derde plek. “Ik ben zo blij voor iedereen.”

Hadjar legde de basis voor zijn eerste F1-podium ooit al in de kwalificatie. Daarin werd hij vierde. “Maar dat je dan als derde eindigt, voelt onwerkelijk. Ik was verrast dat we die vierde plek vast konden houden in de race. Het is jammer voor Lando Norris dat hij uitvalt, maar wij hebben geen fouten gemaakt en daar profiteren we van. De auto was geweldig, ik ben echt heel erg blij voor iedereen in het team.”

Met zijn prestatie is een droom uitgekomen voor Hadjar, die na de finish een flinke knuffel van Max Verstappen kreeg. “Dit is je doel als kleine jongen, wat je graag wilt, waar je van droomt”, aldus de Fransman. “Het mag dan mijn eerste podium zijn, maar zeker niet mijn laatste.”

