Jos Verstappen heeft het opgenomen voor zoon Max, nadat deze links en rechts kritiek kreeg vanwege zijn uitlatingen over de nieuwe technische regels in de Formule 1, waarbij energiemanagement cruciaal is geworden. Max Verstappen sprak onder andere van “Formule E op steroïden’. Dergelijke opmerkingen werden hem door mensen als Guenther Steiner, Pablo Montoya en Ralf Schumacher niet in dank afgenomen.

“Daar kan ik echt appelig van worden”, reageert Jos Verstappen in De Telegraaf. “Ik heb het idee dat sommige mensen vaak maar wat roepen om in de picture te blijven. Max’ gevoel in de auto heeft niets te maken met de prestaties. Ik vraag me ook af waar sommige mensen zich druk om maken als ze zeggen dat Max zeurt. Dan luister je toch niet naar wat hij zegt?”

Jos Verstappen benadrukt dat Max Verstappen gewoon consequent is in de antwoorden die hij geeft. “Je moet niet vergeten dat hij gewoon eerlijk antwoord geeft op vragen die hij krijgt. Dat Max zo direct is, zouden ze moeten omarmen. Of willen ze alleen jaknikkers in deze sport? Of coureurs die zeggen dat het allemaal geweldig is, maar er niets van menen?”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.