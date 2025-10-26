Jos Verstappen heeft samen met copiloot Renaud Jamoul een knappe tweede plaats behaald in de Rallye International du Valais. Voor deze gelegenheid ruilde Verstappen zijn vertrouwde Skoda Fabia RS Rally2 tijdelijk in voor een Citroën C3 Rally2 van Sarrazin Motorsport. In Zwitserland kwam het duo na dertien klassementsproeven uiteindelijk slechts 21,5 seconden tekort op winnaar Jonathan Hirschi.

Na de eerste zeven proeven op vrijdag sloot Verstappen de dag af als tweede in het algemeen klassement, 14,1 seconden achter de Zwitser. Op zaterdag volgden nog eens zes proeven, verdeeld over drie stages die elk tweemaal werden verreden: Les Cols (29,22 km), Val de Bagnes (8,88 km) en Pays du St.-Bernard (9,80 km).

Tijdens de eerste omloop noteerde Verstappen een derde, tweede en nogmaals tweede tijd. Daarmee bleef hij tweede in het klassement, op 12,7 seconden van Hirschi. In de tweede omloop reed de Nederlander naar P2, P3 en P2, waardoor de Zwitser uiteindelijk de winst in eigen huis pakte – al waren de verschillen minimaal. Beide rijders eindigden met een ruime voorsprong op de nummer drie, Jonathan Michellod, die meer dan een minuut moest toegeven op de koplopers.

Verstappen kreeg onlangs nog een nominatie voor de titel ‘Rookie of the Year’, tijdens het prijzengala van het European Rally Championship. De Ier Craig Rahill ging er uiteindelijk met de prijs vandoor. Desondanks blijft Verstappen, die pas enkele jaren actief is in de rallysport, furore maken op de onverharde wegen.

