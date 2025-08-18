Jos Verstappen heeft zich dit weekend opnieuw in de kijker gereden in de rallysport. De 52-jarige ex-Formule 1-coureur eindigde samen met zijn Belgische bijrijder Renaud Jamoul op een knappe derde plaats in de ADAC Saarland-Pfalz Rallye. In zijn Skoda Fabia RS Rally2 liet Verstappen zich gelden in een sterk bezet veld van het Deutsche Rallye Meisterschaft (DRM). De overwinning ging naar de Duitsers Marijan Griebel en Ella Kremer.

De rally in en rond Sankt Wendel duurde twee dagen en telde twaalf uitdagende klassementsproeven. Na de openingsdag, met vier verreden proeven, stond Verstappen vierde op ruim een halve minuut achterstand van Griebel. Op zaterdag volgden nog eens acht stages, waaronder een lange proef van 18,2 kilometer in Numborn. Jos Verstappen en Renaud Jamoul hielden zich knap staande en noteerden meerdere top-drietijden. De Limburger schoof op naar het podium toen Julius Tannert – tweede in de tussenstand – zijn rally voortijdig moest staken na een crash in de negende proef.

Vanaf dat moment verdedigde Verstappen zijn derde plaats met verve. Ondanks wat tijdsverlies in de slotproef bracht hij de Skoda probleemloos naar de finish. Het leverde hem en Jamoul een verdiende podiumplaats op, achter winnaars Griebel en Kremer en runner-up Philip Geipel, die eveneens het kampioenschap aanvoeren.

Jos Verstappen tijdens de ADAC Saarland-Pfalz Rallye (Verstappen.com)

