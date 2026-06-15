Jos Verstappen heeft afgelopen weekend de Rally van Weverik op zijn naam geschreven. Samen met navigator Renaud Jamoul was de Nederlander in zijn omgebouwde Skoda Fabia RS Rally2 de snelste van het veld. Het duo wist zes van de twaalf klassementsproeven te winnen. “We zijn erg tevreden met deze overwinning”, aldus Verstappen.

De rally begon nog met een tegenvaller voor Jos Verstappen en zijn navigator Renaud Jamoul. Op de openingsproef verloor hij tijd door een lekke band, waardoor hij gelijk op achterstand stond. In de tweede ronde kantelde de wedstrijd echter. Verstappen had drie snelste tijden, waardoor hij eerste stond. Ook de rest van de rally hield de coureur het tempo hoog. Na negen klassementsproeven bedroeg zijn voorsprong al ruim achtentwintig seconden op de concurrentie. In de slotfase bouwde hij die marge verder uit.

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Verstappen en Jamoul bereikten uiteindelijk als winnaars de finish. Na afloop was de 54-jarige coureur tevreden over zowel het resultaat als de ontwikkeling van de auto. “We zijn erg tevreden met deze overwinning. We hebben de auto vandaag echt weten te verbeteren, hij voelt goed aan. Hier zijn we blij mee”, vertelde Verstappen na afloop aan Verstappen.com.

De Rally van Weverik gold voor Verstappen Racing als voorbereiding op de BRC Ypres Rally, die op 26 en 27 juni wordt verreden. Daarnaast was het evenement een belangrijke test voor Jamoul, die herstelt van een enkelbreuk.

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