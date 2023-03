De tijd dat enthousiaste teamleden na afloop van een race in de hekken van de pitmuur klimmen om een podium of overwinning te vieren, lijkt voorbij. Dat ritueel is al jaren verboden, maar de FIA vestigt er voorafgaand aan de Australische Grand Prix nog maar eens extra de aandacht op.

Het is niet ongebruikelijk dat het teampersoneel tegen het einde van de race het hek dat de afscheiding vormt tussen de pitstraat en het circuit inklimt om hun coureur toe te juichen. Die gewoonte ligt onder een vergrootglas nadat tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië teamleden van Red Bull en Aston Martin zo’n beetje bovenop de metalen hekken klommen om de podums van Sergi Pérez, Max Verstappen en Fernando Alonso te vieren. Die laatste stopte vlak na de finishlijn zelfs helemaal om het feestje met zijn monteurs te vieren, waarop de achteropkomende George Russell een uitwijkende manoeuvre moest maken.

FIA-race-directeur Niels Wittich wijst in de event notes voor de Australische Grand Prix nog maar eens op appendix H van artikel 2.3.2 van het sportieve reglement.

FIA

De volledige tekst van het artikel luidt: “De organisatoren van wedstrijden worden eraan herinnerd dat de pitlane tijdens het verloop van een wedstrijd een potentieel gevaarlijke zone vormt. Niet alleen vanwege de raceauto’s die er gebruik van maken, maar ook met het oog op ongevallen die zich kunnen voordoen doordat auto’s zich op de naastgelegen racebaan bevinden. Daarom is de toegang tot de pitstraat tijdens trainingen en wedstrijden uitsluitend voorbehouden aan personen die daartoe speciaal gemachtigd zijn en er een specifieke taak hebben.”

Wittich laat weten dat overtredingen zullen worden gemeld aan de stewards.