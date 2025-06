Ingenieur Kees van de Grint vormt begin deze eeuw als Bridgestone’s bandenexpert een essentiële schakel in Ferrari’s succesverhaal dat via Michael Schumacher vijf wereldtitels oplevert. Maar niet iedereen was altijd even tevreden over het Japanse rubber...

In de Classic Special van FORMULE 1 Magazine blikt Kees van de Grint, hij werkte bijna een halve eeuw voor Bridgestone, uitgebreid terug op de gloriedagen van zijn Japanse werkgever met Ferrari. Vooral bij de zogenaamde debriefs ging het er soms pittig aan toe, stelt Van de Grint.

“Na de race hadden we bij Ferrari altijd twee debriefs. De eerste was met de rijders: Michael (Schumacher en Rubens (Barrichello). Ross Brawn (technisch directeur, red) zat dat altijd voor en zei: ‘Oké, Bridgestone is er, laten we met de rijders eerst de banden bespreken’. Ik zat bij die debriefs en altijd ook een Japanner. Rubens en Michael waren in die vergaderingen heel diplomatiek, nooit agressief”, herinnert Van de Grint zich.

Maar niet op die ene dag na een race. “Eén keer werd Rubens gevraagd naar de banden. ‘Wat vond jij ervan?’ Waarop hij antwoordde: ‘Ik had het idee dat ik op Flintstone-banden reed’. Iedereen lag in een deuk”, aldus Van de Grint. “Behalve de Japanner die naast mij zat. Hij zei: ‘We hebben helemaal geen Flintstone-banden…’ Hij had de grap niet begrepen. Toen vroeg hij aan mij wat voor soort banden dat dan zijn, Flintstone-banden. ‘Rubens vond dat ze wat aan de harde kant waren”, antwoordde ik beleefd.

“Het was een supertijd met Ferrari”, meent Kees van de Grint. “De bandenfabrikant was een onderdeel van het team. Een unicum, alles klopte.”

