Het NASCAR Cup-debuut van Kevin Magnussen zorgde afgelopen weekend direct voor ophef. Na afloop van de race op NASCAR North Wilkesboro Speedway belandde de Deen in een felle confrontatie met collega Noah Gragson. Magnussen zou iets te onbesuisd hebben gereden en de Amerikaan daarbij bewust van de baan hebben geduwd. De voormalig Haas-coureur sloot zijn eerste optreden af met een 27e plaats, waarbij hij bovendien de snelste ronde reed in zijn Chevrolet.

De race zelf kende al de nodige spanning tussen Magnussen en Gragson, die elkaar gedurende meerdere ronden raakten. In de slotfase zette Magnussen in bocht vier de aanval in: hij dook binnendoor en drukte Gragson daarbij in de muur. De Amerikaan verloor daardoor de ophanging van zijn rechtervoorwiel en moest opgeven. Na afloop van de race zocht hij direct de confrontatie op. Beelden van de verhitte woordenwisseling tussen beide coureurs gingen direct viraal op sociale media.

‘Rot op’

“Wat is jouw f*cking probleem?”, aldus een woedende Gragson. Magnussen liet zich niet onbetuigd en reageerde fel richting de NASCAR-coureur. “Rot op”, klonk het geïrriteerd, terwijl hij de Amerikaan sommeerde ‘uit zijn gezicht’ te verdwijnen. “Mijn probleem is dat jij zo in mijn gezicht staat. Begrijp je geen Engels? Ik zeg het je, rot op.” Gragson uitte zijn frustratie later in een officieel interview. “Die gasten uit het openwheel-racen; zodra ze spatborden en bumpers op de auto hebben, denken ze dat ze gewoon aan de binnenkant kunnen duwen”, doelde hij op coureurs als Magnussen.

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Magnussen heeft in zijn Formule 1-jaren al een reputatie opgebouwd als keiharde racer. Vooral in zijn tijd bij Haas veroorzaakte hij geregeld schade en haalde hij zich de woede van menig concurrent op de hals. Het liet de Deen vaak onberoerd, ook toen hij in 2024 een raceverbod kreeg voor alle strafpunten op zijn licentie. Dat was zijn laatste jaar in de Formule 1; na zijn debuut bij McLaren in 2014, een tegenvallend jaar bij Renault in 2016 en zeven seizoenen bij Haas nam hij officieel afscheid van de koningsklasse.

In his first-ever #NASCAR race, Kevin Magnussen explained to some NASCAR tough guy what tough racing looks like… pic.twitter.com/MPqdscPO0Z — Maxx | F1newsletter.com (@F1_Newsletter) June 22, 2026

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