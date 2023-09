De geweldige prestaties van Max Verstappen dit jaar brengen de kijkcijfers van de Formule 1 een beetje in gevaar. Dat vertelt Liberty Media-CEO Greg Maffei in een gesprek met investeerders. Toch ziet Maffei dat de Formule 1 het beter doet dan ooit tevoren.

Van de veertien races dit jaar zijn er twaalf gewonnen door Max Verstappen. De andere twee zijn gewonnen door zijn teamgenoot Sergio Pérez. Van een strijd in het kampioenschap is al lang geen sprake meer, noch bij de coureurs, noch bij de constructeurs. Het is een teleurstelling voor fans die hopen op een spannend seizoen. Dat snapt Maffei ook wel.

“Op het middenveld gebeurt genoeg. We kunnen met de cijfers laten zien dat er meer ingehaald wordt dan ooit te voren. Maar het lastige is natuurlijk dat Max Verstappen een ongelofelijk goed jaar heeft. Een jaar dat alle records breekt. Stefano Domenicali had het bij het rechte eind toen hij inspeelde op dat het een historisch moment is dat we nog nooit eerder meegemaakt hebben. De realiteit is dat we een erg mooi product hebben, los van dat Max zo ontzettend snel is. Maar ik weet niet helemaal wat we daaraan kunnen doen, los van misschien zijn been breken, zoals Tonya Harding”, voegt Maffei lachend toe. Daarmee verwijst hij naar het kunstschaatsen op de Olympische Spelen van 1994, waarbij het been van Tonya Hardings rivaal gebroken werd door iemand die ingehuurd was door de ex van Harding.

Dat wil niet zeggen dat Maffei van Verstappen af wil. “Hij is werkelijk fenomenaal. Hij rijdt in de snelste auto en hij doet dat ook nog eens erg goed. Je kan gewoon zien hoe agressief hij rijdt. De statistieken bewijzen dat hij sneller is dan iedereen. Wat betreft interesse in de sport moet je het over het geheel zien, niet alleen maar op basis van het aantal kijkers. Omstandigheden kunnen daar heel veel invloed op hebben, bijvoorbeeld toen er een Miami Heat-wedstrijd was tegelijkertijd met de Grand Prix van Miami. De totale interesse in de sport moet je ook peilen op basis van hoeveel we groeien op Instagram, YouTube en TikTok. De interesse is wat dat betreft enorm toegenomen. Dus ik ben ervan overtuigd dat we nog helemaal goed zitten.”