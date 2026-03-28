Andrea Kimi Antonelli pakt zijn tweede poleposition van zijn Formule 1-carrière in Japan. Hij laat George Russell (P2) en Oscar Piastri (P3) achter zich. De Italiaan is erg tevreden met zijn eerste plek voor de race. “Ik ben blij met deze kwalificatie”, aldus Antonelli.

Na zijn allereerste polepostion in China, rijdt Kimi Antonelli tijdens de kwalificatie in Suzuka nog een keer naar de eerste plek. “De baan is ongelofelijk om te rijden met deze auto’s. Ik ben echt blij met de sessie. Ik voelde me erg goed in de auto en elke ronde was ik telkens aan het verbeteren”, vertelde Antonelli in Japan.

Over Japan zegt de Mercedes-coureur het volgende: “De fans in Japan zijn echt geweldig. Zij hebben zoveel passie. De fans geven een extra boost wanneer we op de baan zijn. Ik ben erg blij met deze kwalificatie en ga mij focussen op de race.”

