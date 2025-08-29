Andrea Kimi Antonelli heeft de dubieuze eer om de eerste rode vlag van het Dutch GP-weekend te veroorzaken. De Mercedes-coureur ging in de eerste vrije training eraf bij bocht negen, en kwam daar in het grind vast te staan. De sessie werd vervolgens stilgelegd, maar is inmiddels alweer hervat.

“Ik zat vast in het grind”, vertelt Andrea Kimi Antonelli meteen over de boordradio aan zijn ingenieur Peter ‘Bono’ Bonnington. “We zien het”, bevestigt de Brit vervolgens. De Italiaanse rookie moest de eerste vrije training vroegtijdig beëindigen. De Mercedes-coureur is niet de enige die er tijdens het eerste uurtje op de baan in de duinen van Zandvoort al naast het circuit terechtkwam. Ook Yuki Tsunoda ging van de baan, bij bochten elf en twaalf, maar kon wel weer op eigen kracht terug op het asfalt komen.

