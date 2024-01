Schaatskampioen Kjeld Nuis is bezeten van snelheid en dus ook van Formule 1. FORMULE 1 Magazine sprak met hem, onder andere over de bijzondere dynamiek binnen een team wanneer je trainingsgenoot tevens je grootste concurrent is. “Maar ik denk dat de teamdynamiek bij Team Reggeborgh wel iets anders is dan bij Red Bull”, vermoedt Nuis.

Waar bij Red Bull alles draait om Max Verstappen en teamgenoot Sergio Pérez al lange tijd zwaar onder druk staat, is er ook in de schaatsploeg van drievoudig olympisch kampioen Kjeld Nuis – Team Reggeborgh – zware onderlinge concurrentie. Zo zijn Nuis en Jenning de Boo, de coming man op de sprint, aan elkaar gewaagd. Toch is de situatie onvergelijkbaar met Red Bull, meent Nuis.

“Het feit dat je teamgenoot ook je grootste concurrent kan zijn, vind ik een mooie dynamiek. Ik word nu uitgedaagd door Jenning de Boo, dat vind ik mooi. En ik gun het hem dat het hij nu zo goed gaat. Dat moet ook, want gunnen is in mijn ogen wat een team maakt en breekt”, zo stelt Kjeld Nuis, sinds 2022 houder van het snelheidsrecord op schaatsen (103 kilometer per uur).

“Je kunt degene die wint natuurlijk nooit iets verwijten. Het is aan de verliezer om daar verandering in te brengen en de kunst af te kijken. Maar ik denk dat de teamdynamiek bij Team Reggeborgh wel iets anders is dan bij Red Bull, haha.”

