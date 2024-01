Sprinter Kjeld Nuis, die dit weekend in actie komt bij de World Cup schaatsen in Salt Lake City, heeft een passie voor snelheid. De sprinter van Team Reggeborgh verbeterde in het Noorse Savalen al eens het snelheidsrecord op het ijs tot 103 kilometer per uur (foto boven), reed met Jos Verstappen in een Pagani op de Red Bull Ring en hij volgt vanzelfsprekend de Formule 1 op de voet. Hoewel… “Ik ben een af-en-toe-kijker geworden”, vertelt hij tegen FORMULE 1 Magazine.

– Hoe intensief heb jij het afgelopen Formule 1-seizoen gevolgd?

“Nou, om heel eerlijk te zijn, wel minder intensief dan de jaren ervoor. Ik snap Max Verstappen heel goed als hij zegt dat er niets zo lekker is als een race heel dik winnen en een seizoen domineren. Dat geeft zelfvertrouwen. Toen ik in november bij de Wereldbeker in Peking met acht tienden de 1000 meter won, vond ik het zelf ook echt niet saai. Maar voor de doorsnee Formule 1-kijker is het wel gaaf als er verschillende mensen kunnen winnen.

‘Ik ben een af-en-toe-kijker geworden’

“Om die reden ben ik van een vaste kijker een af-en-toe-kijker geworden. Ik heb afgelopen jaar geen enkele keer de wekker gezet, iets wat ik daarvoor soms wel deed. Stiekem verlang ik een beetje terug naar de spanning van 2021, toen Max in de laatste ronde van de laatste race zijn eerste wereldtitel won. Dat was subliem.”

– Heb je zelf wel eens in een raceauto gezeten?

“Een paar keer zelfs. Bij Gamma Racing Day op het TT Circuit in Assen heb ik in 2018 bij Robert Doornbos in een twoseater gezeten. Dat was supervet. Hij reed en was gezellig aan het praten, terwijl ik alleen maar die bocht op me af zag komen en dacht: rem nou! Voor mijn gevoel deed hij dat echt pas op het allerlaatste moment. En ik heb op de Red Bull Ring in Oostenrijk een keer tijdens een Legends Race met Jos Verstappen meegereden in een Pagani. Dat was ook onvergetelijk.”

