Het nieuwe Formule 1-team van Cadillac heeft zijn eerste coureur voor het seizoen 2026 vastgelegd. De Amerikaanse renstal heeft een overeenkomst bereikt met Valtteri Bottas. Meerdere bronnen in de paddock hebben het nieuws inmiddels bevestigd. Voor het tweede zitje zou het team al heel ver zijn met Sergio Pérez, de voormalig teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull.

De 35-jarige Fin, die tien Grand Prix-overwinningen op zijn naam heeft staan, maakt daarmee zijn terugkeer op de Formule 1-grid. Bottas was de afgelopen jaren actief bij Alfa Romeo/Sauber en fungeert dit seizoen als reservecoureur bij Mercedes, waar hij van 2017 tot en met 2021 uitkwam. Bij Mercedes vervult hij met name de rol van mentor voor rookie Kimi Antonelli.

De officiële presentatie van Bottas door Cadillac wordt naar verwachting volgende week gedaan, rond de Dutch GP in Zandvoort. Het team wil in aanloop naar zijn debuut in 2026 nog enkele TPC-testen (testing of previous cars) uitvoeren, waarschijnlijk met een oudere Ferrari, om zich voor te bereiden op de entree in de sport.

Cadillac staat onder leiding van teambaas Graeme Lowdon, die Bottas goed kent. Lowdon trad de laatste jaren op als manager van Zhou Guanyu, de voormalige teamgenoot van Bottas bij Sauber. Of Bottas zijn huidige rol bij Mercedes direct beëindigt, is onduidelijk.

