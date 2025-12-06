Max Verstappen begint zondag vanaf pole position aan de slotrace van het seizoen. Voor Verstappen is het de best denkbare uitgangspositie in zijn strijd voor titelprolongatie en meteen een mentale tik voor de concurrentie van McLaren. In de kwalificatie pakte zaterdagavond een potje bandenpoker van Verstappen goed uit. Bovendien hielp teamgenoot Yuki Tsunoda een handje.

Daarmee belooft de Grand Prix van Abu Dhabi een zinderende apotheose van het Formule 1-seizoen te worden met nog drie kanshebbers op de titel: Lando Norris, Max Verstappen en Oscar Piastri. In de kwalificatie onder kunstlicht moest WK-leider Norris genoegen nemen met de tweede tijd, voor Piastri en Mercedes-coureur George Russell. Verstappen en Norris delen morgen derhalve de eerste startrij.

Hierbij, de kwalificatie voor de GP Abu Dhabi in vogelvlucht.

Q1: Piastri en Verstappen sterk, Hamilton eruit

Bij een aangename temperatuur van 25 graden Celsius begint om 17.00 uur lokale tijd de kwalificatie van het jaar, op Yas Marina Circuit in Abu Dhabi. Mercedes-coureur George Russell – eerder op de dag de snelste man in VT3 – komt goed uit de startblokken en leidt de dans na de inleidende beschietingen met de snelste tijd van 1.23,247, voor respectievelijk Oliver Bearman, George Piastri en Max Verstappen. Ook de track limits spelen tijdens de sessie een belangrijke rol, aangezien een flink aantal tijden al meteen wordt geschrapt.

In de slotfase van Q1 gaat het er echt om. WK-leider Lando Norris rijdt zich op de snel evoluerende baan meteen veilig (.23,178), maar heel overtuigend is het niet. Sterker nog, zijn tijd wordt al vrijwel meteen verpulverd door zijn McLaren-teamgenoot Piastri (1.22,609) en even later door Verstappen (1.22,877). Norris eindigt uiteindelijk als zesde. In de achterhoede sneuvelt Ferrari-coureur Lewis Hamilton, die in VT3 al licht crashte, zeer teleurstellend met de zestiende tijd. Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda gaat wel door, zij het met de hakken over de sloot: als vijftiende.

Afvallers Q1: Hamilton, Albon, Hülkenberg, Gasly, Colapinto.

Q2: Potje blufpoker Verstappen pakt goed uit

Max Verstappen gaat als eerste de baan op voor het tweede deel van de kwalificatie. Op gebruikte softs komt de viervoudig wereldkampioen tot 1.22,912, een prima tijd om mee te beginnen. Russell duikt even later onder zijn tijd, maar Verstappen waagt een nieuwe poging met de oude banden en verbetert zich – mede dankzij een slipstream van Fernando Alonso – tot 1.22,752. Hij spaart daarmee een setje softs uit voor Q3 in de kwalificatie. Want als enige coureur durft Verstappen het aan om in het vervolg van Q2 binnen te blijven.

Bij McLaren durven ze die gok niet te wagen en alsnog worden Piastri en Norris met nieuwe zachte banden naar buiten gestuurd. Het potje blufpoker van Verstappen pakt goed uit, geen moment komt Q3 voor hem in gevaar. Een tweede (strategische) meevaller voor Red Bull is dat ook Tsunoda weet door te dringen tot Q3, wederom als laatste (tiende). De snelste tijd in Q2 komt op naam van George Russell (1.22,730). Norris en Piastri gaan respectievelijk als derde en achtste door.

Afvallers Q2: Bearman, Sainz, Lawson, Antonelli, Stroll.

Q3: Tsunoda helpt Verstappen met slipstream

Tsunoda en Verstappen gaan meteen naar buiten voor de belangrijkste Q3 van het jaar. De Japanner geeft hem een – weliswaar slordig uitgevoerde – slipstream. Verstappen komt tot 1.22,295. Achter hem komt Norris over de streep, de Brit komt liefst een halve seconde tekort (1.22,751). Ook Piastri komt niet serieus in de buurt (1.22,622). Russell maakt een foutje en blijft ruimschoots achter de McLarens steken.

Daarna gaat de volledige top-tien op voor de ultieme snelle run. Russell zinspeelt op een slipstream van Verstappen, maar het pakt niet uit zoals gewenst. Belangrijker voor de WK-strijd: Norris en Piastri komen niet aan de tijd van Verstappen, die zijn snelste tijd zelfs nog verder verbetert tot 1.22,207. De eerste startrij zal hij morgen moeten delen met Norris, de tweede startrij wordt gevormd door Piastri en Russell. Tsunoda offert zijn eigen kwalificatie op en zal de race aanvangen vanaf P10.

Top-10: Verstappen, Norris, Piastri, Russell, Leclerc, Alonso, Bortoleto, Ocon, Hadjar, Tsunoda.

