In een sensationele kwalificatie voor de GP van Azerbeidzjan heeft Max Verstappen zich verzekerd van pole position. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull profiteert optimaal van de omstandigheden. De ongekende chaos in de sessie wordt vooral veroorzaakt door windvlagen en regen in de slotfase, resulterend in een recordaantal (zes!) rode vlaggen en een groot aantal crashes.

WK-leider Oscar Piastri is de grootste verliezer met een harde crash in Q3 van de kwalificatie. Carlos Sainz stunt, geholpen door de omstandigheden, met de tweede tijd en start zondag vanaf de eerste startrij. Voor Verstappen is het zijn eerste pole position in Bakoe.

Hierbij, de kwalificatie voor de GP van Azerbeidzjan in vogelvlucht.

Q1: Rode vlaggen vanwege Albon, Hülkenberg en Colapinto

Onder uitdagende omstandigheden gaat de kwalificatie in Bakoe van start. Het weer is bewolkt, maar met name de sterke en voortdurend wisselende windvlagen maken het voor de twintig coureurs lastig. Max Verstappen noteert in de openingsfase op mediums de tweede tijd (1.42,210), achter Ferrari-coureur Charles Leclerc (1.41,982), wanneer voor het eerst de rode vlag tevoorschijn komt. Alex Albon heeft in bocht 1 door een vreemde inschattingsfout de muur geraakt. Een voortijdig (en onnodig) einde van de kwalificatie voor de Brit van Williams.

Na de hervatting lost Lewis Hamilton (1.41,821) zijn teamgenoot Leclerc af met de snelste tijd en in zijn kielzog rijdt ook Oscar Piastri zich met de tweede tijd (1.41,839) uit de gevarenzone. Toch heeft hij het geluk aan zijn zijde, want een fractie later komt de rode vlag wederom tevoorschijn. Ditmaal heeft Nico Hülkenberg schade gereden. Hij kan Q1 wel vervolgen. Lando Norris herstelt in de slotminuten de pikorde (1.41,322) en pak de snelste tijd (1.41,322), 0,009 seconden voor Max Verstappen. En daarna, in de dying seconds van Q1, de derde rode vlag vanwege een harde klapper van Franco Colapinto ‘onder geel’, die zich waarschijnlijk liet afleiden door teamgenoot Pierre Gasly die even voor hem de bocht had gemist.

Afvallers Q1: Colapinto, Hülkenberg, Ocon, Gasly, Albon.

Q2: Hamilton sneuvelt, Verstappen snel

Het tweede deel is net onderweg als de rode vlag weer wappert. Oliver Bearman heeft de muur geraakt en valt stil op het rechte stuk. Met ruim elf minuten op de klok wordt de sessie hervat. Norris en Verstappen zetten al snel scherpe tijden neer, maar veel anderen blijven worstelen met de omstandigheden. Zo toucheert onder andere Piastri de muur, ook Hamilton en Leclerc hebben het lastig. Sterker, Hamilton sneuvelt verrassend genoeg in Q2!

De snelste tijd komt op naam van Verstappen, in 1.41,255, fracties voor Norris en Piastri. Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda haalt op de valreep de top-10, hetgeen voor Red Bull strategisch (slipstreamen) van waarde zou kunnen zijn in Q3.

Afvallers Q2: Alonso, Hamilton, Bortoleto, Stroll, Bearman.

Q3: Crashes Leclerc en WK-leider Piastri

Het druppelt lichtjes bij het begin van Q3, als bijkomende complicerende factor in een toch al chaotische sessie. Max Verstappen blijft wat langer binnen en gaat als laatste naar buiten. Hij is bezig aan zijn eerste snelle rondje als, jawel, er weer met rood wordt gezwaaid. Charles Leclerc is hard gecrash in bocht 15. Carlos Sainz (Williams) heeft de snelste tijd op zijn naam staan (1.41,595), gereden onder nagenoeg droge omstandigheden nog. Ondertussen gaat het even harder regenen en rekent Sainz zich in de garage alvast voorzichtig rijk.

Met nog ruim zeven minuten op de klok wordt Q3 hervat en is het alweer droog. Max Verstappen is bezig aan een snelle ronde en onderweg naar de snelste tijd, als vlak voor het passeren van de streep – voor de zesde keer – de rode vlag tevoorschijn komt. Ditmaal vanwege een crash van niemand minder dan WK-leider Piastri die hard tegen de muur knalt.

En het is weer gaan miezeren! Met nog ruim drie minuten op de klok gaan de coureurs weer naar buiten, iedereen krijgt één kans op een ultiem rondje. En uiteindelijk is het Max Verstappen die zich onderscheidt en alsnog pole position pakt, vóór Sainz en Liam Lawson. Lando Norris moet genoegen nemen met de achtste tijd, Piastri start zondag vanaf P9.

Top-10: Verstappen, Sainz, Lawson, Antonelli, Russell, Tsunoda, Norris, Hadjar, Piastri en Leclerc.

De start van de GP van Azerbeidzjan is zondag om 13.00 uur.

Uitslagen

