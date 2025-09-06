Max Verstappen heeft voor een stunt gezorgd door pole position te veroveren voor de Grand Prix van Italië. In een zinderende kwalificatie blijkt hij, met de snelste ronde ooit in Monza, te sterk voor de sneller geachte rivalen van McLaren en Ferrari.

Beleef hier de kwalificatie in vogelvlucht:

Q1: Russell verrast, eerste exit Hadjar

Mercedes baart opzien in het eerste deel van de kwalificatie: als enige coureurs rijden George Russell en Kimi Antonelli op medium rond. De Engelsman is daarmee zelfs het snelste, voor Max Verstappen. Teamgenoot Antonelli doet het minder goed en heeft zachte banden nodig om zich alsnog voor Q2 te plaatsen. Dat lukt Isack Hadjar niet – voor het eerst dit seizoen (en dus in zijn loopbaan) sneuvelt hij in Q1. Dat geldt ook voor Liam Lawson, die zelfs al laatste eindigt. Voor zijn neus: Pierre Gasly, die door Alpine-teamgenoot Franco Colapinto geklopt wordt.

Afvallers: Hadjar, Stroll, Colapinto, Gasly en Lawson.

Q2: Norris in grote problemen

Paniek bij McLaren! Niet eens vanwege de toch wat teleurstellende derde plek van Oscar Piastri in deze sessie. Wel vanwege Lando Norris. Die moet zijn eerste run afbreken als hij in de eerste chicane rechtdoor schiet. Onder druk rijdt de Brit vervolgens naar een schamele zevende plek, balanceert daarna op het randje van uitschakeling en verkeert in grote problemen. In de allerlaatste ronde plaatst hij zich alsnog voor Q3. De snelste coureur van Q2 heet in Italië overigens Max Verstappen. Zou het dan toch…?

Afvallers: Bearman, Hülkenberg, Sainz, Albon en Ocon.

Q3: Pole Verstappen in Italië!

Laten de favoriete McLarens zich in de strijd om pole in Monza verrassen door bijvoorbeeld Ferrari of Max Verstappen in de Red Bull? Het antwoord luidt: ja! Het is Verstappen die de eerste startpositie verovert. In de eerste run duikt de Nederlander als enige onder de 1.19, hij troeft daarmee Leclerc af en houdt ook Piastri en Norris achter zich. In de tweede run bijten alle rivalen zich stuk op zijn tijd, uitgezonderd Norris. Maar dan is het alsnog Verstappen die in de slotseconden nogmaals de eerste plek pakt dankzij de snelste ronde ooit in Monza.

De race begint zondagmiddag om 15.00 uur.

Uitslagen

