In een spectaculaire natte kwalificatie heeft Lando Norris zich vannacht verzekerd van pole position voor de Grand Prix van Las Vegas. De sessie begint in de regen, waardoor de coureurs alle zeilen moeten bijzetten om uit de muur te blijven. Grote klappers blijven echter uit. Max Verstappen noteert zeer verdienstelijk de tweede tijd en start morgen dus vanaf de eerste startrij

Het team van Mercedes heeft verzuimd om de set-ups van beide auto’s vooraf bij de wedstrijdleiding in te leveren, waardoor het vooralsnog de vraag is welke sanctie zal worden opgelegd en of de vierde tijd van George Russell in Q3 blijft staan.

Hierbij, de kwalificatie voor de GP van Las Vegas in vogelvlucht.

Q1: Glibberen en glijden, Hamilton sneuvelt

De kwalificatie in Las Vegas begint in de regen. Het is glibberen en glijden dus. Terwijl enkelen in eerste instantie nog kiezen voor intermediates, kiest niet veel later het hele veld alsnog voor de regenbanden. Het is in eerste een helse uitdaging voor de coureurs om temperatuur in de banden te krijgen. Sterker, met nog vijf minuten op de klok in Q1 heeft Max Verstappen nog altijd geen snelle tijd op de klok staan.

In de slotfase komt daar gelukkig voor de viervoudig wereldkampioen van Red Bull alsnog verandering in. Eerst rijdt hij zich uit de gevarenzone, even later snelt hij naar de laatste tijd. Crashes blijven wonder boven wonder lange tijd uit. Met nog één minuut op de klok de muur toucheert een blokkerende Oliver Bearman licht de muur, even later en in het zicht van de finish doet Alexander Albon het met meer snelheid met flinke schade tot gevolg. Het is voor hem meteen einde sessie. Uiteindelijk eindigt Q1 met Mercedes-coureur George Russell bovenaan de tijdenlijst (1.53,144), gevolgd door Max Verstappen op 0,314 seconden. De grote verliezers in Q1 zijn Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda en Kimi Antonelli.

Afvallers: Albon, Antonelli, Bortoleto, Tsunoda, Hamilton

Q2: Piastri ontsnapt, gok Stroll mislukt

De start van Q2 is iets uitgesteld vanwege een beschadigd paaltje. Even later is het voor de heren coureurs dringen om meteen weer de baan op te gaan, met WK-leider Lando Norris als eerste. Ondertussen is het gestopt met regenen, maar alsnog verkiest iedereen aan het begin de full wets. Halverwege nestelt Max Verstappen zich aan kop van de tijdenlijst (1.52,693), maar de opdrogende baan wordt sneller en sneller.

Lance Stroll gokt en stapt in de slotfase van Q2 als eerste (en enige) voor de intermediate compound, maar de gok pakt verkeerd uit. Hij sneuvelt. Oscar Piastri ontsnapt aan voortijdige eliminatie en gaat als tiende door naar Q3. De snelste tijd komt wederom op naam van George Russell (1.50,935), voor respectievelijk Isack Hadjar en Carlos Sainz. Max Verstappen blijft steken op de vijfde tijd.

Afvallers: Hülkenberg, Stroll, Ocon, Bearman, Colapinto.

Q3: Norris haalt uit in slotfase, Verstappen knap tweede

In het laatste deel van de kwalificatie voor de GP van Las Vegas rijdt iedereen op de intermediates. Carlos Sainz schiet overtuigend uit de startblokken en noteert in de eerste serie snelle runs de snelste tijd van het veld (1.50,88). De baan evolueert snel, waardoor het voortdurend stuivertje wisselen is. Met nog twee minuten op de klok snelt Norris naar de snelste tijd (1.48,384), voor respectievelijk Piastri en Verstappen.

In de laatste snelle run verbetert Norris zich andermaal en overtuigend: 1.47,934. De pole position is voor hem. Max Verstappen noteert op 0,323 seconden de tweede tijd. Piastri, tweede in de WK-stand, moet genoegen nemen met de teleurstellende vijfde tijd.

Top-10: Norris, Verstappen, Sainz, Russell, Piastri, Lawson, Alonso, Hadjar, Leclerc, Gasly.

De Grand Prix van Las Vegas begint morgen om 05.00 uur (Nederlandse tijd).

Uitslagen

Pos Coureur Team Nationaliteit Tijd

Lees hier alles over de GP Las Vegas

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.