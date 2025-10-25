Lando Norris heeft zichzelf een riante uitgangspositie bezorgd voor de Grand Prix van Mexico, die zondagavond (21.00 uur Nederlandse tijd) op het programma staat. De Brit van McLaren is zaterdagavond oppermachtig in de kwalificatie in de Mexicaanse hoofdstad, zoals hij dat eerder op de dag ook al was in de afsluitende training.

Heel verrassend nemen de Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Lewis Hamilton de tweede en derde tijd voor hun rekening. Max Verstappen moet zich tevreden stellen met de vijfde tijd. WK-leider Oscar Piastri moet het doen met de teleurstellende achtste tijd.

Hierbij, de kwalificatie voor de GP van Mexico in vogelvlucht.

Q1: Hadjar maakt indruk met snelste tijd

Bij een aangename temperatuur van 26 graden Celsius en een asfalttemperatuur van 48 graden gaat de kwalificatie voor de GP van Mexico van start. McLaren-coureur Lando Norris schiet overtuigend uit de startblokken en noteert meteen een 1.17,147, waarmee hij ruim zeven tienden sneller is dan zijn teamgenoot en WK-leider Oscar Piastri. Max Verstappen noteert in zijn eerste snelle run de derde tijd (op 0,159 van Norris), na een stevig ‘overstuurmomentje’ onderweg.

In het tweede deel van Q1 drukt Isack Hadjar sensationeel de neus van zijn Racing Bulls-bolide tegen het venster met een verbetering van de snelste tijd tot 1.16,733, vóór respectievelijk Lewis Hamilton, George Russell en Norris. Opvallend is dat namens Haas ook Esteban Ocon (vijfde) en Oliver Bearman (achtste) goed voor de dag komen. Verstappen blijft steken op de negende tijd (1.17,076).

Afvallers Q1: Bortoleto, Albon, Gasly, Stroll en Colapinto.

Q2: Piastri met hakken over de sloot

Isack Hadjar gaat als eerste de snel evoluerende baan op bij de aanvang van Q2, het tweede deel van de kwalificatie voor de GP van Mexico. Zijn tijd (1.16,137) valt tegen, de één na de ander duikt er stevig onder. Max Verstappen is één van hen, uiteraard, en komt tot 1.16,824. Norris, Charles Leclerc en Carlos Sainz zijn op hun beurt weer sneller dan de Nederlander van Red Bull. Piastri daarentegen is bezig aan een moeizame sessie en geeft ruim een seconde toe op zijn teamgenoot Norris. De Australiër moet vrezen voor vroegtijdige eliminatie.

Bij zijn tweede snelle run komt Verstappen tot een vierde tijd van 1.16,605, ruim drie tienden langzamer dan de snelste tijd (1.16,252) van Norris. Piastri plaatst zich moeizaam voor Q3 met de zevende tijd, op een halve tel van Norris. Piastri klaagt over motorproblemen.

Afvallers Q2: Tsunoda, Ocon, Hülkenberg, Alonso en Lawson.

Q3: Leclerc als duveltje uit een doosje

Max Verstappen gaat als eerste de baan op en wederom is duidelijk dat hij last heeft van overstuur. Hij zet een 1.16,455 op de klokken, waarmee hij na de eerste runs van het hele veld op de vierde plaatst staat. En niet Norris is de snelste, maar verrassend genoeg Ferrari-coureur Clarles Leclerc. Hij duikt als eerste onder de 1.16-minuten: 1.15,991. Zouden de Ferrari’s dan wederom – voor het derde jaar op rij – er met de pole vandoor gaan in Mexico? Ook Lewis Hamilton (derde tijd) laat zich ineens van voren zien.

In de slotfase van Q3 weet Verstappen zijn tijd te verbeteren tot 1.16,070, goed voor de vijfde tijd. Lando Norris gaat er met pole vandoor. En hoe! Tegen zijn 1.15,586 kan niemand op.

Top-10: Norris, Leclerc, Hamilton, Russell, Verstappen, Antonelli, Sainz, Piastri, Hadjar, Bearman.

Uitslagen

