Ga mee achter de schermen van de Formule 1: onze verslaggevers waren in 2025 bij elke Grand Prix en dus ook in Mexico. Niet alleen online, ook in ons blad schrijven we over wat we meemaken. Deel 20 van 24: André Venema over meeluisteren in Mexico-stad.

Dankzij onze vrienden van Racing Bulls sta ik vrijdagmiddag voor een reportage een uur lang bovenop de actie in de garage van de Italiaanse renstal. Met koptelefoon op en al het boordradioverkeer tussen coureurs en engineers luid en duidelijk uit de doppen, vermaak ik me opperbest.

Een jaar of tien geleden was ik bij het toenmalige Scuderia Toro Rosso ook al eens te gast in de garage voor een reportage. Teambaas Franz Tost verwelkomde me hoogstpersoonlijk. ‘Veel plezier’, zei hij. Het waren de dagen dat halve garages van Formule 1-teams nog niet gevuld waren met gasten en sponsors. Ik mocht alles horen en zien, maar moest wel beloven dat alle eventueel ‘gevoelige communicatie’ binnen de garage bleef.

Foto’s in Mexico

Dat hoeft in Mexico niet, vertelt Racing Bulls’ communicatiemanager Andrea Saveri om even voor vieren lokale tijd. Foto’s? Evenmin een probleem. ‘Alleen niet als de auto open ligt’, lacht de Italiaan. Liam Lawson en Isack Hadjar kennen een pijnvrije tweede trainingssessie, het enige dat gewisseld wordt zijn de banden.

Op dit soort momenten besef je nog meer hoe professioneel Formule 1 is, hoe goed teams op elkaar zijn ingespeeld en dat het leven van een coureur in de cockpit allesbehalve uit alleen een potje sturen bestaat. Het finetunen vereist kennis, concentratie en geduld. Er wordt bijna een uur lang veel gecommuniceerd: de coureur hoort tot op de seconde wanneer hij op de baan ruimte moet maken voor een collega in een snelle ronde, of waar er ruimte voor verbetering is.

Eigenlijk zou iedere fan of liefhebber eens zo’n sessie moeten meemaken. Het vergroot je respect voor de coureurs en doet je beseffen dat Formule 1 een moderne wetenschap is: getallen en aanwijzingen vliegen non-stop door de lucht. Max on a fast lap coming in 5, 4, 3, 2 and 1!

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

Niet één, maar twee edities om 2026 mee te beginnen! Naast het dubbeldikke ‘Jaar van Max’ (124 pagina’s) ligt nu ook het 172 pagina’s dikke FORMULE 1 Jaarboek 2025 in de winkel (of bij je thuis als abonnee). Herbeleef het seizoen met analyses van teams en coureurs, feiten en cijfers en de beste themaverhalen van alle Grands Prix! Mis het niet! (ook online te bestellen, met gratis bezorging in Nederland!)