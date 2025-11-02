De wederopstanding die Red Bull vanaf de Italiaanse GP heeft ingezet en Max Verstappen alsnog zicht heeft gegeven op de wereldtitel, is volgens Helmut Marko voor een groot deel te danken aan de coureur. “Max heeft daar met zijn ervaring een belangrijke stem in de technische discussies.”

In gesprek met FORMULE 1 Magazine vertelt Helmut Marko waarom Red Bull mede dankzij de inbreng van Max Verstappen weer in het titelgevecht meedoet. Lees hieronder alvast een passage uit het artikel, dat te vinden is valt in de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine.

Een jaar lang zat er weinig schot in. Max Verstappen klaagde als sinds vorig jaar, destijds met de RB20, over de onvoorspelbaarheid en onbalans van zijn werktuig. In 2024 veroverde hij desondanks zijn vierde wereldtitel, dit jaar speelde hij tot de Italiaanse GP een bijrol. De McLarens waren vaak oppermachtig. Een nieuwe vloer onder de RB21 in Monza leidde mede de wederopstanding in. “Alle veranderingen en aanpassingen zijn op een optimale manier samengekomen”, meent Red Bulls adviseur Helmut Marko. “Dat is de reden dat de auto nu competitiever is. Max heeft daar met zijn ervaring een belangrijke stem in de technische discussies.”

Die stem wordt volgens Marko ook door de komst van Laurent Mekies, engineer van origine, als nieuwe teambaas en opvolger van Christian Horner tegenwoordig veel meer en beter gehoord. “Het was belangrijk dat de engineers meer naar Max gingen luisteren. Dat deden ze daarvoor ook wel, maar niet in de omvang van nu”, stelt Marko tijdens een gesprek in Mexico-Stad. “Weet je, hiervoor ging het meer over cijfertjes op de simulator of CFD (computational fluid dynamics, red). Max zei tegen de engineers wat hij nodig had, kreeg zo meer vertrouwen in de auto en die werd makkelijker om te rijden. Het window waarin de auto werkt is groter geworden”, aldus Marko.

Verstappen heeft de achterstand in het wereldkampioenschap die na de Dutch GP 104 punten bedroeg op Oscar Piastri, middels vier overwinningen (inclusief sprintnummer), een tweede en derde plaats teruggebracht tot 36 op Lando Norris, sinds zijn overwinning in de GP Ciudad de Mexico de nieuwe klassementsleider.

