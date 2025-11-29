Oscar Piastri heeft in Qatar ook de tweede strohalm gegrepen. Na zijn overwinning in de sprintrace eerder op de dag, zegevierde hij ook in de kwalificatie voor het hoofdnummer. WK-klassementsleider Lando Norris staat op de grid naast hem, Max Verstappen vertrekt vanaf de derde positie.

Q1: Lijdensweg Hamilton duurt voort

Oscar Piastri – eerder op de dag winnaar van de sprintrace – zet aanvankelijk ook in de kwalificatie voor het hoofdnummer de toon. Maar naarmate de sessie vordert, lossen de namen aan de top van de ranglijst zich bijna per minuut af. Isack Hadjar verbetert als eerste de tijd van Piastri, de Fransman op zijn beurt wordt vlot afgelost door Max Verstappen. Lando Norris slaat met nog vijf minuten op de klok een eerste, serieus gat met de wereldkampioen. De Brit is bijna 0,4 seconde sneller. Piastri blijft wel in de buurt van zijn teamgenoot (+0.077). In de slotminuut toont George Russell dat er weer rekening met hem moet worden gehouden: hij nestelt zich voor beide McLarens. Verstappen eindigt op P4, Lewis Hamilton moet de gifbeker tot op de bodem leegdrinken. Hij komt niet verder dan de achttiende plek. Liam Lawson meldt zich in de top-6. Een meevaller voor de Nieuw-Zeelander, die voor zijn leven vecht bij Racing Bulls. Yuki Tsunoda daarentegen doet zijn kansen op een langer verblijf bij Red Bull geen goed: de Japanner is na de eerste schifting klaar.

Afvallers: Yuki Tsunoda, Esteban Ocon, Lewis Hamilton, Lance Stroll en Franco Colapinto.

Q2: Norris komt met de schrik vrij

Verstappen draait als een van de eerste coureurs de baan op en zet ook direct een zogenaamde ‘marker’ neer. Zijn tijd is 0,3 seconde sneller dan die in Q1. Maar dat blijkt vrij vlot niet veel waard te zijn. Piastri scherpt zijn tijd flink aan, is een halve seconde sneller dan de Nederlander. Collega Norris incasseert een tegenvaller: zijn eerste kwalificatietijd wordt geschrapt omdat hij buiten de lijnen heeft gekleurd. Hij corrigeert dat in de slotminuut alsnog en komt met de schrik vrij, al is de marge met Piastri ruim. Opvallende namen in de top-10: Hadjar en Pierre Gasly. Charles Leclerc duwt zijn Ferrari met P9 nog net de laatste sessie in.

Afvallers: Nico Hülkenberg, Liam Lawson, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto en Alex Albon.

Q3: Piastri deelt opnieuw tikje uit

Na de eerste kwalificatieronden is het duidelijk dat de McLarens onderling gaan uitmaken wie er vanaf pole gaat vertrekken. Norris noteert een tijd van 1.19,445, Piastri eentje die 0.035 seconde langzamer is. Russell en Verstappen volgen op eerbiedwaardige afstand, Leclerc maakt op hoge snelheid een flinke schuiver maar komt met de schrik vrij. En dus komt het op de slotminuten aan. Russell gaat als eerste naar buiten, gevolgd door Norris. De Brit verbetert zijn tijd niet, Piastri wel. Hij schiet naar pole, Verstappen nestelt zich op de derde plaats.

Uitslagen

