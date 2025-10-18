Max Verstappen heeft zich zaterdagavond op indrukwekkende wijze- en met één snelle run in Q3 – verzekerd van pole position voor de GP van de Verenigde Staten. Op Circuit of the Americas staat er geen maat op de viervoudig wereldkampioen van Red Bull. De concurrentie komt niet bij zijn snelste tijd in de buurt. Lando Norris noteert de tweede tijd, WK-leider Oscar Piasti eindigt slechts als zesde.

Met zijn dominante optreden in de kwalificatie geeft Verstappen zijn zege in de sprintrace eerder op de dag het gewenste vervolg en verhoogt hij de druk op Piastri en zijn McLaren-teamgenoot Norris. Verstappen won de race in Austin al drie keer eerder. De GP van de Verenigde Staten begint zondag om 21.00 uur (Nederlandse tijd).

Hierbij, de kwalificatie voor de GP van de Verenigde Staten in vogelvlucht.

Q1: Rode vlag Hadjar, McLarens moeizaam

Bij een temperatuur van liefst 33 graden Celsius en een asfalttemperatuur van bijna vijftig graden begint in Austin de kwalificatie voor de GP van de Verenigde Staten. De McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris zijn weer opgeknapt na hun crash in de sprintrace eerder op de dag. De sessie is amper begonnen als de rode vlag tevoorschijn komt nadat Isack Hadjar zijn bolide in bocht 6 in de muur heeft geparkeerd. Voor hem zit de kwalificatie er meteen op.

Na de hervatting staat Ferrari-coureur Charles Leclerc na zijn eerste snelle ronde bovenaan de tijdenlijst (1.33,525), voor Max Verstappen en Lewis Hamilton. Norris breekt zijn eerste poging af doordat hij even door het zand schiet. In de slotfase van Q1 noteert Verstappen de snelste tijd (1.33,207) en komen respectievelijk Piastri (11e tijd), Norris (12e) en Tsunoda (14e) met de schrik vrij

Afvallers Q1: Bortoleto, Ocon, Stroll, Albon, Hadjar.

Q2: Verstappen ijzersterk in eerste sector

Max Verstappen schiet uit de startblokken en rijdt meteen, op basis van een ijzersterke eerste sector, de snelste tijd: 1.32,701. Charles Leclerc en Lando Norris komen het dichtst bij hem in de buurt. Verstappen blijft in het vervolg van Q2 als enige coureur binnen. Hij kan het zich veroorloven.

Achter hem is een verhitte strijd gaande voor een plaats in de top-tien en daarmee tot toegang in Q3. Haas-coureur Oliver Bearman plaatst zich met de hakken over de sloot, als tiende. Yuki Tsunoda sneuvelt dit keer wel.

Afvallers Q2: Hülkenberg, Lawson, Tsunoda, Gasly, Colapinto.

Q3: Verstappen onbedreigd naar pole

Oscar Piastri blijft worstelen met de afstelling van zijn auto en komt in zijn eerste snelle run niet verder dan 1.33,475, waarmee hij bijna een volle seconde toegeeft op Max Verstappen die wederom imponeert met een ogenschijnlijk perfect rondje (1.32,510). Ook Lando Norris (1.32,904) en George Russell (1.32,959) komen niet bij de Verstappen in de buurt.

In de laatste snelle runs komt de pole position van Verstappen niet meer in gevaar. Dat is maar goed ook, want de Nederlander komt niet meer aan een tweede snelle run toe door een inschattingsfout van het team. Hij komt echter met de schrik vrij. De marge met Norris op P2 is aanzienlijk: 0,291 seconden. Leclerc en Russell nemen de tweede startrij voor hun rekening. Oscar Piastri is op P6 de grootste verliezer.

Top-10: Verstappen, Norris, Leclerc, Russell, Hamilton, Piastri, Antonelli, Bearman, Sainz, Alonso.

