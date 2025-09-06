Lando Norris kwalificeerde zich zaterdag als tweede voor de GP van Italië. Hij moest alleen Max Verstappen voor zich dulden. Het was een spannende sessie voor de 25-jarige Brit – het scheelde niet veel of hij had de top tien niet eens gehaald. Gezien zijn eigen optreden in Monza is Norris relatief tevreden met de tweede startplek. Dat Verstappen zondag vanaf poleposition mag vertrekken, verbaast hem weinig.

Interviewer Nico Rosberg vroeg Norris na afloop van de kwalificatie of het polerondje van Verstappen hem verraste. “Nee, Max is het hele weekend al snel geweest”, reageerde hij nuchter. “Van zijn kant is het nooit een verrassing. Het was een uitdagende middag, dus ik ben eigenlijk best wel tevreden met de tweede plaats. Ik beoordeel mijn resultaat altijd op mijn eigen prestaties en om eerlijk te zijn, heb ik het vandaag niet supergoed gedaan. Als ik het van de zonnige kant bekijk, is P2 niet zo’n heel slechte startpositie, al wil je idealiter natuurlijk helemaal vooraan starten, met al je titelrivalen achter je.”

Norris heeft weinig verwachtingen van de race: “Op zondag zijn we meestal op ons sterkst, maar Verstappen passeren is nooit gemakkelijk”, vervolgde hij. “Als je naar het tempo van Red Bull kijkt, zijn ze bovendien even snel als wij. Ik verwacht geen magie, zeker gezien het feit dat we ook de beide Ferrari’s in ons kielzog hebben. Het belooft een spannende race te worden.”

Lees hier alles over de GP Italië

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.