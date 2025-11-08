Lando Norris beleeft in Brazilië een droomweekend. Nadat hij eerder vandaag al de sprintrace op Interlagos won, pakte de Brit ook de poleposition voor de Grand Prix van São Paulo. Van de titelkandidaten bleef hij verreweg het best overeind. “Het was lastig onder deze omstandigheden en het was heel glad,” vertelde Norris na afloop. “Maar wel heel leuk, ik rij altijd met plezier op dit circuit.”

De McLaren-coureur blokkeerde in zijn eerste snelle ronde, maar hield het hoofd koel. “Ik stond hierdoor onder druk, maar ik bleef kalm en kreeg het voor elkaar toen het er écht om ging,” aldus Norris, die de laatste weken in topvorm verkeert. Met zijn dubbele succes op zaterdag verstevigt hij bovendien zijn leidende positie in het wereldkampioenschap. Teamgenoot Oscar Piastri start morgen als vierde, terwijl Max Verstappen niet verder kwam dan een teleurstellende zestiende plaats.

“Ik ben in goede vorm en het team levert ook een heel goede auto”, bevestig Norris. “Ik heb het hen en mijzelf dan ook niet altijd makkelijk gemaakt dit jaar. Maar ik moet nog steeds pushen en zet soms nog steeds onnodig veel druk op mijzelf, zoals in de kwalificatie vandaag. Maar als ik in een goed ritme zit en kalm kan blijven, dan sta ik bovenaan.”

Norris is zich bewust van de kansen én de dreiging voor zondag. Op de eerste startrij staat hij naast Mercedes-rijder Kimi Antonelli, die indruk maakte met zijn tweede tijd. “Ze zijn snel en ik weet dat Kimi blijft pushen tot het bittere einde,” zei Norris. “Het wordt een uitdaging morgen en we moeten ook nog afwachten wat het weer gaat doen. Tot dusver verloopt mijn weekend voorspoedig, dus ik hoop dat zij dat niet gaan verstoren.”

Lees hier alles over de GP São Paulo

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.