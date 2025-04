Dat Lando Norris in Saoedi-Arabië baalt van zijn crash in de kwalificatie is geen verrassing. Maar hoe teneergeslagen is hij echt? “Ik ben heel erg teleurgesteld, zowel voor mezelf als het team”, luidt ver na afloop het antwoord tegenover F1.com. Toch probeert de Brit positief te blijven, de race belooft veel. “De auto is snel, daar ligt het niet aan.”

Norris, leider in de WK-stand, start zondag in Jeddah als tiende. Dat betekent dat hem een inhaalrace wacht. De wedstrijd winnen is volgens hem een brug te ver. “Je ziet het aan Oscar: we steken er als McLaren niet met kop en schouders bovenuit. Russell is maar een tiende langzamer en Verstappen staat zelfs op pole. Me tijdens de race mengen in de strijd aan kop wordt lastig, maar ik verwacht wel wat auto’s te kunnen inhalen.”

De snelheid is er in elk geval, zoals ook in de vrije trainingen al bleek. Maar eerst wacht het repareren van de auto. “Het team zal daar veel werk voor moeten verzetten”, aldus Norris, die ook vanwege de grote schade dus flink baalt van de crash in Q3. “Het was zo’n positief weekend tot nu toe, soepel en zonder problemen. En nu stel ik mezelf teleur, wéér een tegenslag. Deze tik moet ik incasseren. Excuses aan het team, aan de engineers en zondag proberen we er het beste van te maken.”

