De titeljacht van Lando Norris kreeg zondag in Abu Dhabi haar bekroning. In de laatste race van het seizoen verzekerde Norris zich van het wereldkampioenschap. Hieronder vind je een overzicht van zijn reis naar zijn allereerste wereldtitel in de Formule 1, met alle hoogte- en dieptepunten.

GP Australië: Voortvarende start

Lando Norris wint de GP van Australië (Getty Images)

In Melbourne laat Norris direct zijn visitekaartje achter. Vanaf pole behoudt hij de leiding in de wisselvallige omstandigheden, terwijl Piastri en Verstappen de druk opvoeren. Met stalen zenuwen knokt hij zich in de slotfase naar zijn eerste zege van het seizoen.

GP China: Nieuwe uitdager

Norris voor Russell in China (Getty Images)

Een moeizaam weekend voor Norris, maar hij weet zijn voorsprong in het kampioenschap te vergroten. In de Grand Prix kampt hij met remproblemen, maar hij krijgt zijn haperende MCL39 nog net vóór Russell over de finish. Teamgenoot Oscar Piastri wint de race en onderstreept opnieuw dat hij een serieuze concurrent voor Norris is.

GP Japan: Overwinning net buiten bereik

Norris probeert Verstappen te passeren (Getty Images)

In Japan grijpt Norris nipt naast pole position, omdat Verstappen 0,012 seconde sneller is. In de race blijft hij constant druk zetten op de Nederlander en waagt zelfs een aanval bij het uitkomen van de pitstraat. Verstappen houdt stand en pakt de overwinning. Het verschil in het kampioenschap tussen Norris en Verstappen bedraagt nu nog maar één punt.

GP Bahrein: Een sterke inhaalrace

Piastri, Stella en Norris op het podium in Bahrein (Getty Images)

Norris beleeft een moeizame kwalificatie en moet genoegen nemen met de zesde startpositie. In de race herstelt de Brit zich en rijdt hij naar een derde plaats. Piastri pakt de overwinning, verdringt Verstappen van de tweede positie in het kampioenschap en verkleint zijn achterstand op Norris tot slechts drie punten.

GP Saoedie-Arabië: Piastri pakt de leiding

Norris’ MCL39 wordt weggesleept na zijn crash (Getty Images)

Norris crasht tijdens zijn eerste run in Q3 en moet genoegen nemen met P10. In de Grand Prix vecht hij zich terug, maar mist voor het eerst in 2025 het podium en finisht als vierde. Sinds de seizoensopener ging Norris aan de leiding in het kampioenschap, maar na de race in Saoedi-Arabië zakt hij naar de tweede plaats, tien punten achter Piastri.

GP Miami: Duel met Verstappen

Norris en Verstappen in Miami (Getty Images)

Een jaar na zijn allereerste overwinning wint Norris de sprintrace, geholpen door een safety car. De Brit vecht zich langs Verstappen naar de tweede plek in de Grand Prix, al loopt zijn achterstand in het kampioenschap daardoor alsnog op tot zestien punten.

GP Emilia-Romagna: Strijd tussen teamgenoten

Norris passeert Piastri in Imola (Getty Images)

In de Grand Prix haalt Norris Russell in met een gewaagde actie in de Villeneuve-chicane. Een late safetycar geeft hem de kans om te stoppen voor nieuwe banden en Piastri te passeren, waarmee hij de tweede plaats veiligstelt. Zijn achterstand in het kampioenschap bedraagt nu dertien punten.

GP Monaco: Triomf op de straten

Lando Norris viert zijn zege in Monaco (Getty Images)

Norris pakt pole en schrijft het ronderecord op het iconische stratencircuit van Monaco op zijn naam. Tijdens de race weet hij thuisfavoriet Charles Leclerc achter zich te houden en behaalt hij zijn tweede zege van het seizoen, de eerste sinds de openingsrace in Melbourne. Het gat naar Piastri bedraagt nu nog maar drie punten.

GP Spanje: Piastri toont veerkracht

Piastri en Norris vieren één-twee in Spanje (Getty Images)

Na Norris’ zege in Monaco pakt Piastri zijn revanche. De Australiër pakt pole position en wint de race, waardoor Norris’ achterstand op Piastri oploopt tot tien punten.

GP Canada: Crash met concurrent

Norris na zijn crash in Canada (Getty Images)

In Montreal kent Norris een moeizame kwalificatie en start hij als zevende. In de laatste ronden gaat hij de strijd aan met Piastri, maar crasht uiteindelijk met zijn teamgenoot, waardoor hij zijn race moet staken. Piastri finisht als vierde. Daarmee groeit de achterstand van Norris in het kampioenschap tot 22 punten.

GP Oostenrijk: McLarens in tweestrijd

Norris en Piastri in gevecht op de Red Bull Ring (Getty Images)

Op de Red Bull Ring verzekert Norris zich van een sterke pole position, met meer dan een halve seconde voorsprong op Leclerc en Piastri. In de race strijden de McLarens volop om de zege, maar uiteindelijk is het Norris die aan het langste eind trekt en daarmee zijn achterstand in het kampioenschap terugbrengt tot 15 punten.

GP Groot-Brittannië: Norris pakt glorieuze thuiszege

Norris viert zijn thuiszege (Getty Images)

Norris schrijft een historisch hoofdstuk in zijn thuisrace. Piastri krijgt tien seconden straf voor te hard afremmen onder de safetycar. Verstappen moet daardoor uitwijken en spint later bij de herstart. Dankzij de tijdstraf pakt Norris de overwinning in zijn thuisrace, waardoor het verschil in het kampioenschap terugloopt tot slechts acht punten.

GP België: Piastri slaat terug

Piastri haalt Norris in op Spa-Francorchamps (Getty Images)

In België kwalificeert Norris zich als derde voor de sprint en eindigt hij ook op die positie. Voor de Grand Prix pakt hij de pole position en lijkt op weg naar zijn derde opeenvolgende overwinning, maar Piastri wint uiteindelijk de race en vergroot zijn voorsprong in het kampioenschap tot 16 punten.

GP Hongarije: Tactisch meesterwerk van Norris

Norris als eerste over de finish in Hongarije (Getty Images)

In Hongarije valt Norris bij de start terug van derde naar vijfde. Dankzij een éénstopstrategie, terwijl Piastri voor twee stops kiest, vecht hij zich terug naar voren en grijpt de overwinning. Daarmee verkleint Norris zijn achterstand in het kampioenschap tot negen punten.

GP Nederland: Abrupte uitvalbeurt voor Norris

Norris baalt na uitvalbeurt in Zandvoort (Getty Images)

In Zandvoort kwalificeert Norris zich als tweede, op slechts 0,012 seconde van Piastri. In de race krijgt de Brit te maken met een motorprobleem en moet hij zijn rokende auto langs de kant zetten, waarmee hij zijn tweede uitvalbeurt van het seizoen noteert. Daardoor loopt zijn achterstand op teamgenoot Piastri op tot 34 punten.

GP Italië: Tactisch dilemma bij McLaren

Piastri laat Norris passeren in Monza (Getty Images)

In Monza zorgt een trage pitstop ervoor dat Norris achter Piastri terechtkomt. Het team grijpt in en laat de posities wisselen, tot onvrede van Piastri. Zo loopt Norris drie punten in op Piastri, tot een achterstand van 31 punten. Verstappen wint en verkleint zijn achterstand op Piastri van 104 naar 94 punten.

GP Azerbeidzjan: Catastrofale tegenslag voor Piastri

Norris rijdt langs Piastri na diens crash in Bakoe (Getty Images)

In Bakoe verloopt de kwalificatie teleurstellend voor McLaren. Oscar Piastri crasht in Q3, terwijl Norris zich als zevende kwalificeert. In de eerste ronde crasht Piastri opnieuw, en Norris finisht de race eveneens als zevende. Na de race bedraagt zijn achterstand op Piastri 25 punten, terwijl Verstappen flink inloopt en nog 69 punten achter Piastri staat.

GP Singapore: McLaren kroont zich tot constructeurskampioen

McLaren viert constructeurskampioenschap in Singapore (Getty Images)

In bocht drie maakt Norris contact met Piastri’s voorband, waardoor de Australiër bijna in de muur belandt. Piastri is hier duidelijk niet van gediend. Norris finisht als derde, Piastri als vierde, terwijl McLaren zich verzekert van het constructeurskampioenschap. Norris staat nu 22 punten achter op zijn teamgenoot.

GP Verenigde Staten: Verstappen verkleint kloof

Norris en Piastri crashen in Austin (Getty Images)

Beide McLarens crashen tijdens de sprintrace en moeten de race staken. Verstappen profiteert optimaal en wint zowel de sprintrace als de Grand Prix, waardoor hij flink terrein wint in het kampioenschap. Piastri beleeft een minder weekend en finisht als vijfde. Norris’ achterstand op Piastri bedraagt nu nog 14 punten, terwijl Verstappen zijn achterstand op de Australiër terugbrengt tot 40 punten.

GP Mexico: Norris weer aan kop

Norris viert zijn zege in de Foro Sol (Getty Images)

In Mexico pakt Norris opnieuw een sterke pole position. Na een chaotische start neemt hij de leiding en breidt die uit tot een voorsprong van dertig seconden. Met deze overwinning grijpt Norris de leiding in het kampioenschap van Piastri, met één punt voorsprong.

GP São Paulo: Dominante vertoning van Norris

Norris viert zijn overwinning in Brazilië (Getty Images)

In São Paulo is Norris het snelst in de sprintkwalificatie, wint de sprintrace en ziet Piastri uitvallen. In de kwalificatie en de Grand Prix bevestigt hij zijn vorm met pole position en de overwinning. Verstappen vecht zich vanuit de pitstraat terug naar P3, terwijl Piastri als vijfde finisht. Met deze overwinning vergroot Norris zijn voorsprong op Piastri in het WK tot 24 punten.

GP Las Vegas: McLaren gediskwalificeerd

Norris op het podium in Las Vegas (Getty Images)

Norris pakt in een natte kwalificatie poleposition. In de race verremt hij zich bij de start, waardoor Verstappen de leiding grijpt en de Brit uiteindelijk als tweede finisht. Na afloop volgt echter een enorme klap: beide McLarens worden gediskwalificeerd vanwege te versleten skid blocks. Daardoor staan zowel Piastri als Verstappen nu 24 punten achter Norris.

GP Qatar: Kampioenschapskans voor Norris

Norris teleurgesteld in de mediapen (Getty Images)

Bij de start van de race gaat Verstappen direct voorbij Norris. Tijdens de safety car stopt iedereen voor nieuwe banden, op McLaren na, wat een dure misser blijkt. Norris finisht uiteindelijk als vierde, terwijl Verstappen de overwinning pakt. Norris gaat de laatste race in met een voorsprong van 12 punten op Verstappen en 16 punten op Piastri.

GP Abu Dhabu: Norris schrijft historie

Norris viert zijn wereldtitel met zijn team (Getty Images)

Norris kwalificeerde zich als tweede achter Verstappen. In de race moest hij, door een vroege pitstop, zijn weg door het verkeer banen. Uiteindelijk kwam hij als derde over de finish, goed voor een voorsprong van twee punten op Verstappen. Dit was voldoende om zijn allereerste wereldkampioenschap te veroveren. Lando Norris is wereldkampioen!

